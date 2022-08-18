Країни заходу можуть зрадити Україну і дати РФ перемогти у війні — британський полковник

Річард Кемп вважає, що Україна має лише три місяці, щоб запобігти зраді країн заходу. Саме зима визначить, наскільки президенту Росії Володимиру Путіну вдасться маніпулювати темою газу.

Західні країни здатні "зрадити" Україну і дати РФ перемогти у війні, яку вона сама розв'язала. Результат повномасштабного вторгнення Росії визначить зима, а також те, наскільки вдасться Путіну маніпулювати на темі газу, стверджує колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп.

Він вважає, що Україна має лише три місяці для того, щоб запобігти "зраді" цієї зими. Російсько-українська війна може поринути у фазу "глибокого заморожування", а країни-союзники, у свою чергу, почнуть тиснути на президента Володимира Зеленського.

"Україна ось-ось вступить в період максимальної вразливості, коли на сцену прибуває традиційний союзник Росії — генерал Зима, і Кремль закручує енергетичні гвинти проти тремтячих європейських прихильників Києва. На полі бою зима вплине на обидві сторони… Зима, як правило, сприяє тим, хто обороняється, у цю пору краще може знайти укриття і тепло, в той час як пересування пішки і на машині, більш необхідне для нападників, утруднено спочатку брудом, а потім снігом. Це може дозволити українській армії утримати те, що у неї є зараз, але завадить їй повернути будь-яку значну частину великих територій, що знаходяться під пануванням Росії", — зазначив Кемп.

Колишній командувач британської армії переконаний, що зима вплине на кінець війни не лише на фронті. Холод матиме найбільший стратегічний вплив не в Україні, а в інших країнах Європи. Кемп вважає, що нашим союзникам набридне мерзнути й економічна криза, через що вони можуть почати тиснути на Зеленського, щоб він пішов на поступки, які вигідні Росії.

Полковник додав, що в той час, як жителі Європи сліпо втамовували свій голод дешевою російською енергією, президент РФ Володимир Путін роками готував для них стратегічну пастку.

"Його фінансування, дезінформація і агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від Росії, зігравши вирішальну роль у запобіганні видобутку сланцевого газу в Європі, а також у припиненні Німеччиною ядерної енергетики під сильним впливом партій зелених, що виникли з фінансованого Москвою антиядерний рух в 1980-х рр. Майстер політичної та економічної війни, а також пропаганди, Путін переслідував як економічну вигоду Росії, так і отримання політичного впливу в подібних ситуаціях", — сказав Кемп.

Кемп стверджує, що захід хоче звести до мінімуму збитки через санкції проти Росії. Країни-союзники України значно зменшили споживання газу серед побутових споживачів. Ціни на газ можуть злетіти до нового рівня. Це викличе масове невдоволення виборців і нібито змусить політиків переглянути свою відданість Україні та особливо жорстким санкціям проти РФ.

"Путін знає, як посилити тиск до тих пір, поки європейські країни не здадуться, в тому числі шляхом повного відключення енергопостачання. З цією загрозою, що нависла над їх головами, він буде маніпулювати припиненням вогню на саміті G20 в листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він утримає Донбас, Крим і захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України", — додав полковник.

Свої ідеї російський президент намагатиметься аргументувати "референдумами" на тимчасово окупованих територіях України. Він звертатиметься не до українського народу, а до європейців. Російський лідер спробує переконати світ, що багато економічних проблем нібито вирішаться, якщо санкції проти РФ будуть ослаблені. Кемп також додав, що ідеї Путіна можуть сподобатися президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену та іншим світовим політикам.

"У лідерів виникне спокуса вхопитися за мирну пропозицію Путіна, відмовившись від підтримки Зеленського. Досі говорили, що війна на виснаження йде на користь Україні. Ось-ось чекає серйозне випробування. Можливо, ця теза спочатку була побудована на помилковій передумові: Росія зазвичай погано починала війни у своїй історії, але з часом змогла залучити свої величезні ресурси і людські ресурси. А українці повністю залежать від іноземного озброєння, техніки і розвідки", — зазначив британський військовий.

Раніше ми повідомляли, що у Зеленського говорять про безглуздість зустрічі з Путіним. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, у першій фазі війни Київ наполягав на діалозі з Росією задля збереження країни. Москва показує неадекватну поведінку, тому зараз говорити нема про що.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що жодні територіальні компроміси з Російською Федерацією неможливі. За його словами, метою України є повернення до державних кордонів на момент здобуття країною незалежності.