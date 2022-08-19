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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Эвакуация необходима: на одного погибшего солдата – девять гражданских, – эксперт

Эвакуация из Донбасса, боевые действия, жертвы среди мирного населения, обязательная эвакуация
По мнению эксперта, мирным жителям стоит уехать из Донбасса хотя бы ради того, чтобы не мешать ВСУ

По словам Сергея Грабского, помимо того, что мирные жители своим присутствием в зоне боевых действий мешают военным и отвлекают их, они могут и подвергать опасности украинских воинов.

Правительство и власть на местах призывают жителей из Донецкой области эвакуироваться, чтобы сохранить им жизнь. Это вполне оправдано, так как с каждым днем ​​уровень опасности для мирных жителей повышается. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Правительственные заявления подкрепляются многочисленными фактами тотального уничтожения социально важной инфраструктуры, — отметил эксперт. — И речь не о том, что сегодня или завтра в конкретный дом прилетит снаряд, смогут ли там отсидеться в подвалах и бомбоубежищах и т.д. Ключевая фраза – уничтожение элементов критической инфраструктуры. А это значит, что очень высока вероятность того, что мы войдем в осенне-зимний отопительный сезон без возможности обеспечить минимальные потребности людей".

эвакуация из Донбасса, боевые действия, жертвы среди мирного населения
Сейчас жителей Донбасса посоянно призывают эвакуироваться

Также, по мнению Грабского, наличие мирных жителей в зоне активных боевых действий недопустимо хотя бы потому, что по статистике за последние 70-80 лет соотношение потерь гражданских к военным таково: на одного погибшего солдата – девять гражданских. При этом гражданские создают дополнительную нагрузку и на военных.

"Потому что наши военные, в отличие от российских, проводят большую работу по эвакуации, обеспечению людей минимальными потребностями, — сказал эксперт. — А даже эти минимальные потребности, в переводе на доступный язык означают, извините за цинизм, что гражданские люди забирают у военных горючее, воду, продовольствие и сознательно или бессознательно создают опасность того, что противник будет бить именно по военным объектам. То есть, гражданские фактически их раскрывают".

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что на Донбассе больше нет газоснабжения, поэтому государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период. Единственный выход — эвакуироваться.

Подробнее о положении на фронтах и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.