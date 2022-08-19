Эвакуация необходима: на одного погибшего солдата – девять гражданских, – эксперт

По словам Сергея Грабского, помимо того, что мирные жители своим присутствием в зоне боевых действий мешают военным и отвлекают их, они могут и подвергать опасности украинских воинов.

Правительство и власть на местах призывают жителей из Донецкой области эвакуироваться, чтобы сохранить им жизнь. Это вполне оправдано, так как с каждым днем ​​уровень опасности для мирных жителей повышается. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Правительственные заявления подкрепляются многочисленными фактами тотального уничтожения социально важной инфраструктуры, — отметил эксперт. — И речь не о том, что сегодня или завтра в конкретный дом прилетит снаряд, смогут ли там отсидеться в подвалах и бомбоубежищах и т.д. Ключевая фраза – уничтожение элементов критической инфраструктуры. А это значит, что очень высока вероятность того, что мы войдем в осенне-зимний отопительный сезон без возможности обеспечить минимальные потребности людей".

[ + – ] Сейчас жителей Донбасса посоянно призывают эвакуироваться

Также, по мнению Грабского, наличие мирных жителей в зоне активных боевых действий недопустимо хотя бы потому, что по статистике за последние 70-80 лет соотношение потерь гражданских к военным таково: на одного погибшего солдата – девять гражданских. При этом гражданские создают дополнительную нагрузку и на военных.

"Потому что наши военные, в отличие от российских, проводят большую работу по эвакуации, обеспечению людей минимальными потребностями, — сказал эксперт. — А даже эти минимальные потребности, в переводе на доступный язык означают, извините за цинизм, что гражданские люди забирают у военных горючее, воду, продовольствие и сознательно или бессознательно создают опасность того, что противник будет бить именно по военным объектам. То есть, гражданские фактически их раскрывают".

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что на Донбассе больше нет газоснабжения, поэтому государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период. Единственный выход — эвакуироваться.

Подробнее о положении на фронтах и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.