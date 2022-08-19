Евакуація потрібна: на одного загиблого солдата — дев'ятеро цивільних, — експерт

За словами Сергія Грабського, крім того, що мирні жителі своєю присутністю в зоні бойових дій заважають військовим і відволікають їх, вони можуть і наражати на небезпеку українських воїнів.

Уряд s влада на місцях закликають мешканців із Донецької області евакуюватися, щоб зберегти їм життя. Це цілком виправдано, оскільки з кожним днем ​​рівень небезпеки для мирних жителів підвищується. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Урядові заяви підкріплюються численними фактами тотального знищення соціально важливої інфраструктури, — зазначив експерт. — І йдеться не про те, що сьогодні чи завтра в конкретний будинок прилетить снаряд, чи зможуть там відсидітися в підвалах і бомбосховищах тощо. Ключова фраза — знищення елементів критичної інфраструктури. А це означає, що дуже висока ймовірність того, що ми увійдемо в осінньо-зимовий опалювальний сезон без можливості забезпечити мінімальні потреби людей".

[ + – ] Наразі жителів Донбасу постійно закликають евакуюватися

Також, на думку Грабського, наявність мирних жителів у зоні активних бойових дій неприпустима хоча б тому, що за статистикою за останні 70-80 років співвідношення втрат цивільних до військових таке: на одного загиблого солдата — дев'ятеро цивільних. При цьому цивільні створюють додаткове навантаження на військових.

"Бо наші військові, на відміну від російських, проводять велику роботу з евакуації, забезпечення людей мінімальними потребами, — сказав експерт. — А навіть ці мінімальні потреби, у перекладі доступною мовою означають, вибачте за цинізм, що цивільні люди забирають у військових пальне, воду, продовольство та свідомо чи несвідомо створюють небезпеку того, що противник битиме саме по військових об'єктах. Тобто цивільні фактично їх розкривають”.

Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що на Донбасі більше немає газопостачання, тому держава не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період. Єдиний вихід — евакуюватися.

Докладніше про становище на фронтах і перспективах обох сторін, що воюють, читайте в інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу.