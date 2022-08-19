Западная разведка назвала Белгород законной целью ВСУ

По словам представителя разведки, военные атаки в тылу врага (в том числе, в оккупированном Крыму и в Белгородской области) будут только усиливаться.

После шести месяцев полномасштабной войны российский Белгород и военные объекты, размещенные в этом городе, — законная цель для украинских военных. Об этом заявил представитель западной разведки, слова которого процитировала британская журналистка ITN Эмма Барроуз у себя в Твиттере.

Имя и фамилию выступающего на пресс-конференции Барроуз не назвала.

Представитель западной разведки, реагирую на недавние взрывы в оккупированном Россией Крыму, заявил следящее:

"Я думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага. Такие цели, как Белгород, являются законными целями".

Представитель западной разведки объясняет атаки Украины сочетанием невероятно храбрых людей и новых возможностей. Он также выразил уверенность в том, что взрывы в тылу россиян продолжаться. Так как по состоянию на сейчас разведчики не обладают информацией, которая бы свидетельствовала об их прекращении.

Напомним, 18 августа на военном аэродроме Бельбек под Севастополем прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщили о "громких хлопках" и пожарных машинах, едущих к месту происшествия. Оккупационная власть заявила об очередном сбитом беспилотнике.

Кроме того, росСМИ сообщили о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверили, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

В этот же день в Белгородской области в РФ горел очередной склад боеприпасов, жителей двух сел эвакуировали. Причины пожара пока не озвучиваются, но в соцсетях шутят, что, вероятно, возгорание произошло "из-за курения в неустановленных местах".