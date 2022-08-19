Західна розвідка назвала Бєлгород законною ціллю ЗСУ

За словами представника розвідки, військові атаки в тилу ворога (зокрема, в окупованому Криму та Бєлгородській області) тільки посилюватимуться.

Після шести місяців повномасштабної війни російський Бєлгород та військові об'єкти, розміщені в цьому місті, є законною ціллю для українських військових. Про це заявив представник західної розвідки, слова якого процитувала британська журналістка ITN Емма Барроуз у твіттері.

Ім'я і прізвище Барроуз того, хто виступав на пресконференції, не назвала.

Представник західної розвідки, реагуючи на недавні вибухи в окупованому Росією Криму, заявив:

"Я думаю, ми можемо припустити атаки українців у тилу ворога. Такі цілі, як Бєлгород, є законними цілями".

Представник західної розвідки пояснює атаки України поєднанням неймовірно хоробрих людей та нових можливостей. Він також висловив упевненість у тому, що вибухи в тилу росіян продовжуватимуться. Оскільки станом на сьогодні розвідники не мають інформації, яка б свідчила про їхнє припинення.

Нагадаємо, 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про "гучні вибухи" та пожежні машини, що їдуть до місця події. Окупаційна влада заявила про чергового збитого безпілотника.

Крім того, росЗМІ повідомили про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевнила, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Цього ж дня у Бєлгородській області у РФ горів черговий склад боєприпасів, мешканців двох сіл евакуювали. Причини пожежі поки що не озвучуються, але в соцмережах жартують, що, ймовірно, спалах стався "через куріння у невстановлених місцях".