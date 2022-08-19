Противотанковая малютка: в Китае показали военные гирокоптеры с ракетами (видео)

Легкое воздушное судно медленное, но достаточно маневренное, что позволит вести разведку и совершать налеты на бронетехнику. За счет габаритов и высоты полета его достаточно сложно обнаружить.

Китайский гостелеканал CCTV7 опубликовал видео с гирокоптером Народно-освободительной армии, который оснащается противотанковыми установками. Об этом сообщает The War Zone.

В сюжете показали двухместный гирокоптер с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами по две на каждой стороне. Кроме этого он оснащается камерами, которые могут послужить системой для поиска и наведения на цели, а также весьма вероятно, проведения разведки. Также были показаны гирокоптеры без оружия, которые используются для обучения экипажей.

Такие гирокоптеры предназначены для Сил спецоперация армии КНР. Они разработаны компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Первые воздушные платформы появились в 2014 году. Компания разработала модель Hunting Eagle Strike. Он изготавливается в одно или многоместном варианте. Дальность полета такой машины составляет 400 км. Вес составляет всего 560 кг.

[ + – ] Установки с противотанковіми ракетами

Гирокоптеры — это медленные, но весьма маневренные устройства. Они могут выполнять очень короткие взлеты и приземляться с очень большими углами сближения на небольших участках. К преимуществам гирокоптера можно отнести и то, что их легко скрыть, что позволяет их использовать в тайных разведывательных миссиях. Затрудняет их обнаружение небольшая радарная и тепловая сигнатура, а также полеты на низкой высоте. Обучение экипажей также требует меньше усилий, чем на полноценных боевых вертолетах.

[ + – ] Гирокоптер оснащается оптикой, которая поможет обнаруживать цели или наводить ракеты

Гирокоптеры с ПТУРами могут перебросить на границу с Индией, чтобы бороться с танками и поддерживать пехоту. Однако насколько полезными они станут в реальных боевых условиях остается открытым.

Напомним, Китай направил к берегам Тайваня новые подлодки со сверхзвуковыми ракетами. Они вошли в состав флота в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что в РФ создали копию китайского дрона DJI — ZALA 421-24.