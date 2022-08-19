Протитанковий малюк: у Китаї показали військові гірокопертери з ракетами (відео)

Легке повітряне судно повільне, але досить маневрене, що дозволить вести розвідку та здійснювати нальоти на бронетехніку. За рахунок габаритів і висоти польоту його досить складно виявити.

Китайський держтелеканал CCTV7 опублікував відео з гірокоптером Народно-визвольної армії, який оснащується протитанковими установками. Про це повідомляє The War Zone.

У сюжеті показали двомісний гірокоптер із чотирма протитанковими керованими ракетами по дві на кожній стороні. Крім цього, він оснащений камерами, які можуть послужити системою для пошуку та наведення на цілі, а також, імовірно, проведення розвідки. Також показали гірокоптери без зброї, які використовуються для навчання екіпажів.

Такі гірокоптери призначені для Сил спецоперації армії КНР. Вони розроблені компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Перші повітряні платформи з'явилися у 2014 році. Компанія розробила модель Hunting Eagle Strike. Її виготовляють в одно- або багатомісному варіанті. Дальність польоту такої машини становить 400 км. Вага складає лише 560 кг.

[ + – ] Установки з протитанковими ракетами

Гірокоптери — це повільні, але дуже маневрені пристрої. Вони можуть виконувати дуже короткі злети й приземлятися з великими кутами зближення на невеликих ділянках. До переваг гірокоптера можна віднести й те, що їх легко приховати, що дозволяє їх використовувати в таємних розвідувальних місіях. Ускладнює їх виявлення невелика радарна й теплова сигнатура, а також польоти на низькій висоті. Навчання екіпажів також потребує менше зусиль, ніж повноцінних бойових вертольотів.

[ + – ] Гірокоптер оснащується оптикою, яка допоможе виявляти цілі чи наводити ракети

Гірокоптери з ПТУР можуть перекинути на кордон із Індією, щоб боротися з танками та підтримувати піхоту. Проте наскільки корисними вони стануть у реальних бойових умовах, залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, Китай направив до берегів Тайваню нові підводні човни з надзвуковими ракетами. Вони увійшли до складу флоту в липні поточного року.

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