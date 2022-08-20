Российские ракетные удары не останутся без ответа — Зеленский

Украина установит личности всех, кто приказывал и обстреливал страну, заявил глава государства. Ракетные удары не останутся без ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракетные удары по нашей стране не останутся без ответа. Рано или поздно личности всех, кто отдает приказы и выполняет удары по городам, будут установлены, отметил глава государства.

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов Украины, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам со стороны России. Харьков, Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области… Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и выполняет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не спрячется", — заявил Зеленский.

Также президент добавил, что Украина восстановит все, что российские захватчики пытаются оставить в руинах.

"Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", — сказал глава государства.

[ + – ] Зеленский высказался из-за обстрелов российских оккупантов

Ранее мы сообщали, что Донбасс остается самой горячей точкой на карте российско-украинской войны. По словам военного эксперта Сергея Грабского, хоть российские оккупанты и смещают акценты на южное направление, там пока нет широкомасштабных боевых действий.

Напомним, что российские оккупанты уничтожили в Харькове почти столетнюю достопримечательность — Дворец культуры "Железнодорожник". До полномасштабной войны РФ против Украины, в заведении каждый день более сотни детей занимались творчеством, музыкой, пением и танцами.