Російські ракетні удари не залишаться без відповіді — Зеленський

Україна встановить особи всіх, хто наказував та обстрілював країну, заявив глава держави. Ракетні удари не залишаться без відповіді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракетні удари по нашій країні не залишаться без відповіді. Рано чи пізно особи всіх, хто віддає накази та виконує удари по містах, буде встановлено, зазначив глава держави.

"Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку Росії. Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області… Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається", — заявив Зеленський.

Також президент додав, що Україна відновить усе, що російські загарбники намагаються залишити у руїнах.

"Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", — сказав глава держави.

[ + – ] Зеленський висловився через обстріли російських окупантів

Раніше ми повідомляли, що Донбас залишається найгарячішою точкою на карті російсько-української війни. За словами військового експерта Сергія Грабського, хоч російські окупанти і зміщують акценти на південний напрямок, там поки що немає широкомасштабних бойових дій.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили у Харкові майже сторічну пам'ятку — Палац культури "Залізничник". До повномасштабної війни РФ проти України, у закладі щодня понад сотню дітей займалися творчістю, музикою, співом та танцями.