Окупанти знищили у Харкові майже сторічну пам'ятку

До повномасштабної війни РФ проти України, у Палаці культури "Залізничник" щодня понад сотню дітей займалися творчістю, музикою, співом та танцями.

Російські окупанти знищили у Харкові збудований майже 100 років тому пам'ятник архітектури — Палац культури "Залізничник". У будівлю потрапила ракета загарбників, йдеться у Telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.

Інцидент стався вранці 18 серпня. Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики, Палац культури "Залізничник" — це пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму, яка була збудована 90 років тому за проєктом архітектора О. Дмитрієва.

До повномасштабної війни Російської Федерації проти України, у палаці щодня понад сотню дітей займалися творчістю, музикою, співом, танцями. Також там були численні дитячі гуртки.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, загарбники РФ випустили по "Залізничнику" у Холодногірському районі міста ракету. Після цього сталося займання площею 4200 кв. м.

Через інцидент розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що 17 серпня російські військові поцілили ракетою в гуртожиток у Харкові. Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, загинули 7 людей.

Вранці 18 серпня загарбники випустили мінімум 5 ракет по Слобідському району Харкова. Загинула 1 особа, ще 18 — постраждали.

У Сумській області 17 серпня було 176 "прильотів". В Есманській громаді зі ствольної артилерії стріляли по школі та будинку культури.