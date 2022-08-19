Оккупанты уничтожили в Харькове почти столетнюю достопримечательность

До полномасштабной войны РФ против Украины, во Дворце культуры "Железнодорожник" каждый день более сотни детей занимались творчеством, музыкой, пением и танцами.

Российские оккупанты уничтожили в Харькове построенный почти 100 лет назад памятник архитектуры — Дворец культуры "Железнодорожник". В здание попала ракета захватчиков, говориться в Telegram-канале Министерства культуры и информационной политики.

Инцидент произошел утром 18 августа. Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики, Дворец культуры "Железнодорожник" — это памятник архитектуры в стиле конструктивизма, который был построен 90 лет назад за проектом архитектора А. Дмитриева.

До полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, во дворце каждый день более сотни детей занимались творчеством, музыкой, пением, танцами. Также там были многочисленные детские кружки.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, захватчики РФ выпустили по "Железнодорожнику" в Холодногорском районе города ракету. После этого произошло возгорание площадью 4200 кв. м.

Из-за инцидента начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что 17 августа российские военные попали ракетой в общежитие в Харькове. Среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, в итоге погибли 7 человек.

Утром 18 августа захватчики выпустили минимум 5 ракет по Слободскому району Харькова. Погиб 1 человек и 18 – пострадали.

В Сумской области 17 августа было 176 "прилетов". В Эсманской общине из ствольной артиллерии стреляли по школе и дому культуры.