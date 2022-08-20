США будут продолжать помогать Украине, что изменить ситуацию на войне, — Блинкен

США вместе с союзниками и партнерами из более чем 50 стран продолжают помогать защищать Украине свой суверенитет и территориальную целостность.

Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны Соединенных Штатов Америки при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов. Вашингтон и дальше будет помогать нашей стране, сообщает "Голос Америки".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками и партнерами из более чем 50 стран оказывают жизненно важную помощь в поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мужество и твердость вооруженных сил и народа Украины — необычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно "откалиброваны", чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", — сказал Блинкен.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме настаивают на участии Зеленского в саммите G-20. Однако там уверены, что Владимира Путина нельзя допускать до "Большой двадцатки".

Напомним, что Армия РФ скоро потеряет возможность наступать из-за дефицита боеприпасов. По данным американской разведки, сейчас РФ пытается возобновить наступательный потенциал, объединяя батальонно-тактические группы.