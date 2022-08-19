Армия РФ скоро потеряет возможность наступать из-за дефицита боеприпасов, – разведка США

По данным американской разведки, сейчас РФ пытается возобновить наступательный потенциал, объединяя батальонно-тактические группы.

Война в Украине перешла в новую фазу, однако "пик" еще впереди. Об этом рассказал представитель американской разведки на закрытом брифинге Пентагона, о чем написала журналистка телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter.

Имя разведчика журналистка не назвала.

В Штатах уверены, что у российской стороны начали заканчиваться боеприпасы к артиллерии. Это касается и запасов, которые Россия свозила в Украину из своих глубоких хранилищ. Из-за этого в скором времени российская армия утратит свой наступательный потенциал полностью.

Также в разведке США считают, что необходимо следить за тем, решится ли РФ провести на оккупированных территориях так называемый "референдум" по присоединению к России. Он намечен на 11 сентября.

"Даже если они будут поглощены Россией, украинцы все равно атакуют", — сказал разведчик.

Также представитель спецслужб заявил, что пополнение запасов и восстановление обеих сторон конфликта будет влиять на события в Украине этой зимой.

Кроме того, он сказал, что украинские атаки на военные объекты в тылу РФ оказывают сильный психологический эффект на руководство России. По его мнению, сейчас война в Украине находится в "моменте, близком к операционному застою".

Еще напомним, что СМИ сообщили, что взрывы в Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. Из-за этих атак Путин сейчас пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают из Крыма.

Кроме того, Фокус писал, что в РФ не дают уволиться из армии свыше 700 контрактникам. Российские солдаты из этой бригады занимались убийствами мирных жителей и мародерством.

Также сообщалось, что западная разведка назвала Белгород законной целью ВСУ. По словам представителя разведки, военные атаки в тылу врага (в том числе, в оккупированном Крыму и в Белгородской области) будут только усиливаться.