"Иди дальше служи": в РФ не дают уволиться из армии свыше 700 контрактникам, – росСМИ

Командование 64-й бригады, бойцы которой расстреливали мирных жителей под Киевом, жалуются, что им не дают отказаться от службы. По оценкам некоторых военных, под 80% бригады хотят покинуть армию.

Из 64-й бригады ВС РФ в последние месяцы пытаются уволится около 700 контрактников, но командование не дает этого сделать. Об этом сообщают собеседники издания "Важные истории".

Российские солдаты из этой бригады занимались убийствами мирных жителей и мародерством. Журналисты пообщались с военным Данилом Фролкиным, который подтвердил информацию о зверствах. После этого с изданием связались сослуживцы, которые посетовали на невозможность увольнения из армии. На условиях анонимности один из солдат заявил, что командование не дает уволиться.

"Я писал несколько отказов воевать. Посылают на три буквы — и все", — говорит солдат, которого сейчас перебросили на Херсонской направление.

По оценкам военного, около 80% бойцов бригады хотят уволиться. Среди тех, кто препятствует увольнению, называют подполковника Андрея Прокурата, именно он отдавал приказы убивать мирных жителей в Андреевке под Киевом. Данил Фролкин заявлял, что он постоянно видел "отказников". Однако командование говорит, что отказаться от службы невозможно.

"Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, "иди дальше служи". Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек", — уверяет Фролкин.

Вместе с тем самому Фролкину удалось уехать в расположение части, что позволило ему избежать переброски под Херсон. Те же военные, что сейчас там, говорят, что покинуть Украину нереально. Кругом стоят блокпосты, а командованию все равно на заявления об увольнении.

По словам собеседника издания, дошло до того, что из службы не увольняют тех, у кого контракт закончился еще в мае. Однако всем им повысили зарплату с 90 тысяч рублей до "стабильных 120 тысяч".

Напомним, в апреле украинский Генштаб сообщал, что вернувшейся из Украины российские военные массово хотят уволиться. В частности много отказников из 20-й мотострелковой дивизии.

Также сообщалось, что в РФ начали вербовать в армию через платежки коммунальных платежей. Контракт в ВС РФ называют там "надежным шагом в будущее".