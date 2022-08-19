"Іди далі служи": у РФ не дають звільнитися з армії понад 700 контрактникам, — росЗМІ

Командування 64-ої бригади, бійці якої розстрілювали мирних жителів під Києвом, скаржаться, що їм не дають відмовитися від служби. За оцінками деяких військових, до 80% бригади хочуть залишити армію.

Із 64-ї бригади ЗС РФ останніми місяцями намагаються звільнитися близько 700 контрактників, але командування не дає цього зробити. Про це повідомляють співрозмовники видання "Важливі історії".

Російські солдати з цієї бригади займалися вбивствами мирних жителів і мародерством. Журналісти поспілкувалися з військовим Данилом Фролкіним, який підтвердив інформацію про звірства. Після цього з виданням зв'язалися товариші зі служби, які поскаржилися на неможливість звільнення з армії. На умовах анонімності один із солдатів заявив, що командування не дає звільнитися.

"Я писав кілька відмов воювати. Посилають на три літери — і все", — каже солдат, якого зараз перекинули на Херсонський напрямок.

За оцінками військового, близько 80% бійців бригади хочуть звільнитися. Серед тих, хто перешкоджає звільненню, називають підполковника Андрія Прокурата, саме він наказував вбивати мирних жителів в Андріївці під Києвом. Данило Фролкін заявляв, що він постійно бачив "відмовників". Проте командування каже, що відмовитись від служби неможливо.

"Їх теж посилають і не дають відмовитися, нібито це неможливо, "йди далі служи". Через це всі тікають і їдуть у частину за власний кошт, щоб там відмовитися. У мене знайомий поїхав так, йому у відділі кадрів сказали, що приїхали та звільняються вже за 700 людей", — запевняє Фролкін.

Водночас самому Фролкіну вдалося виїхати в розташування частини, що дозволило йому уникнути перекидання під Херсон. Ті ж військові, що зараз там, кажуть, що залишити Україну нереально. Навколо стоять блокпости, а командуванню все одно на заяви про звільнення.

За словами співрозмовника, дійшло до того, що зі служби не звільняють тих, у кого контракт закінчився ще в травні. Однак усім їм підвищили зарплату з 90 тисяч рублів до "стабільних 120 тисяч".

Нагадаємо, у квітні український Генштаб повідомляв, що російські військові, які повернулися з України, масово хочуть звільнитися. Зокрема, багато відмовників із 20-ої мотострілецької дивізії.

Також повідомлялося, що в РФ почали вербувати в армію через платіжки комунальних платежів. Контракт у ЗС РФ називають там "надійним кроком у майбутнє".