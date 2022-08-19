Армія РФ скоро втратить можливість наступати через дефіцит боєприпасів, — розвідка США

За даними американської розвідки, зараз РФ намагається відновити наступальний потенціал, поєднуючи батальйонно-тактичні групи.

Війна в Україні перейшла в нову фазу, проте "пік" ще попереду. Про це розповів представник американської розвідки на закритому брифінгу Пентагону, про що написала журналістка телеканалу ITN Емма Берроус у Twitter.

Ім'я розвідника журналістка не назвала.

У Штатах впевнені, що в російської сторони почали закінчуватися боєприпаси до артилерії. Це стосується й запасів, які Росія звозила в Україну зі своїх глибоких сховищ. Через це незабаром російська армія втратить свій наступальний потенціал повністю.

Також у розвідці США вважають, що необхідно стежити за тим, чи наважиться РФ провести на окупованих територіях так званий "референдум" щодо приєднання до Росії. Він запланований на 11 вересня.

"Навіть якщо вони будуть поглинені Росією, українці однаково атакують", — сказав розвідник.

Також представник спецслужб заявив, що поповнення запасів і відновлення обох сторін конфлікту впливатиме на події в Україні цієї зими.

Крім того, він сказав, що українські атаки на військові об'єкти в тилу РФ мають сильний психологічний ефект на керівництво Росії. На його думку, зараз війна в Україні перебуває в "моменті, близькому до операційного застою".

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що вибухи в Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. Через ці атаки Путін зараз намагається приховати успіхи українських сил від свого населення, але тисячі росіян їдуть із Криму.

Крім того, Фокус писав, що в РФ не дають звільнитися з армії понад 700 контрактникам. Російські солдати з цієї бригади займалися вбивствами мирних жителів і мародерством.

Також повідомлялося, що західна розвідка назвала Бєлгород законною ціллю ЗСУ. За словами представника розвідки, військові атаки в тилу ворога (зокрема, в окупованому Криму та Бєлгородській області) тільки посилюватимуться.