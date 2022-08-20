США продовжуватимуть допомагати Україні, щоб змінити ситуацію на війні, — Блінкен

США разом із союзниками та партнерами з більш ніж 50 країн продовжують допомагати захищати Україні свій суверенітет та територіальну цілісність.

Загальний обсяг військової допомоги, виділеної Україні з боку Сполучених Штатів Америки за адміністрації президента Джо Байдена, перевищив 10 млрд доларів. Вашингтон і надалі допомагатиме нашій країні, повідомляє "Голос Америки".

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США разом із союзниками та партнерами з більш ніж 50 країн надають життєво важливу допомогу у підтримці захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Мужність і твердість Збройних сил і народу України — надзвичайні, і Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні додаткові системи і можливості. Ці можливості ретельно "відкалібровані", щоб максимально змінити ситуацію на полі бою і зміцнити позиції України за столом переговорів", — сказав Блінкен.

Раніше ми повідомляли, що у Білому домі наполягають на участі Зеленського у саміті G-20. Однак там впевнені, що Володимира Путіна не можна допускати до "Великої двадцятки".

Нагадаємо, що Армія РФ скоро втратить можливість наступати через дефіцит боєприпасів. За даними американської розвідки, зараз РФ намагається відновити наступальний потенціал, поєднуючи батальйонно-тактичні групи.