Сбылась мечта Кадырова: в Киеве на Крещатике устроили парад уничтоженной техники РФ

Машины агрессора выставили ко Дню Независимости Украины, чтобы киевляне и гости столицы убедились, насколько эффективно работают ВСУ.

20 августа на Крещатике в Киеве выставили уничтоженную технику российской армии. Очевидцы сняли экспонаты на камеры и разместили ролики в Сети.

На центральной улице Киева выстроились танки, бронетранспортеры, бронированные автомобили и грузовики ВС РФ, а точнее то, что от них осталось после встречи с украинскими защитниками. Киевляне и гости столицы могут своими глазами увидеть оторванные танковые башни и обгоревшие корпусы боевых машин, которые отправили захватывать Украину.

В марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров писал в Telegram-канале, что успехи ВС РФ на фронте позволят провести военный парад российской техники в Киеве. Пока танки и броневики добрались в украинскую столицу только в покореженном виде.

Своеобразный парад уничтоженной техники РФ устроили в рамках празднования Дня независимости Украины. Он указан в списке праздничных мероприятий, накануне обнародованных Министерством культуры и информационной политики. По плану ведомства, 24 августа знаковые места в столице подсветят синим и желтым — цветами государственного флага Украины, в священники помолятся за страну в Национальном заповеднике София Киевская.

Ранее МВД Украины предупредило о "сюрпризах" со стороны РФ на День Независимости. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, российские войска не будут устраивать штурм Киева, однако президент страны-агрессора Владимир Путин любит символизм и постарается омрачить украинцам праздник. В частности, россияне могут устроить очередной обстрел с помощью ракет и самолетов.

Писали также, что музыкальный сервис Spotify представит плейлист ко Дню независимости Украины. В него войдут песни украинских исполнителей и артистов, которые поддерживают украинцев на фоне российской агрессии. Spotify также добавит специально записанное видеобращение президента Украины Владимира Зеленского.