Здійснилася мрія Кадирова: у Києві на Хрещатику влаштували парад знищеної техніки РФ

Машини агресора виставили до Дня Незалежності України, щоб кияни та гості столиці переконалися, наскільки ефективно працюють ЗСУ.

20 серпня на Хрещатику у Києві виставили знищену техніку російської армії. Очевидці зняли експонати на камери та розмістили ролики в Мережі.

На центральній вулиці Києва вишикувалися танки, бронетранспортери, броньовані автомобілі та вантажівки ЗС РФ, а точніше те, що від них залишилося після зустрічі з українськими захисниками. Кияни та гості столиці можуть на власні очі побачити відірвані танкові вежі та обгорілі корпуси бойових машин, які відправили захоплювати Україну.

У березні 2022 року голова Чечні Рамзан Кадиров писав у Telegram-каналі, що успіхи ЗС РФ на фронті дозволять провести військовий парад російської техніки у Києві. Поки що танки та броньовики дісталися до української столиці лише в підкореному вигляді.

Своєрідний парад знищеної техніки РФ влаштували у межах святкування Дня незалежності України. Він наведений у списку святкових заходів, напередодні оприлюднених Міністерством культури та інформаційної політики. За планом відомства, 24 серпня знакові місця у столиці підсвітять синім та жовтим — кольорами державного прапора України, а священики помоляться за країну у Національному заповіднику Софія Київська.

Раніше МВС України попередило про "сюрпризи" з боку РФ на День Незалежності. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, російські війська не влаштовуватимуть штурм Києва, проте президент країни-агресора Володимир Путін любить символізм і намагатиметься затьмарити українцям свято. Зокрема, росіяни можуть влаштувати черговий обстріл за допомогою ракет та літаків.

Писали також, що музичний сервіс Spotify представить плейлист до Дня незалежності України. До нього увійдуть пісні українських виконавців та артистів, які підтримують українців на тлі російської агресії. Spotify також додасть спеціально записане відеозвернення президента України Володимира Зеленського.