ВС РФ ведут наступление на Николаевском направлении, имеют частичный успех, — Генштаб

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение противовоздушных средств ВС РФ на территорию Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории страны.

Российские войска ведут наступление на Николаевском направлении и имеют частичный успех. Однако Вооруженные силы Украины смогли отбить череду атак россиян на востоке Украины. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение противовоздушных средств ВС РФ на территорию Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории страны.

На Харьковском направлении российская армия обстреляла со ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Шестакового, Пещаного и других поселков. Также оккупанты совершили авиаудар возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпанового, вели воздушную разведку недалеко от села Большие Проходы.

На Славянском направлении войска РФ обстреливали населенные пункты с артиллерии и вели разведку боем в направлении Пасека — Новая Дмитровка, однако не имели успеха и отошли. Кроме того, россияне пытались проводить штурм в районе Бражковка — Новая Дмитровка, Сулиговка — Новая Дмитровка. Понеся потери, ВС РФ отошли.

На Донецком направлении российские военные пытаются продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении армия России обстреливала со ствольной и реактивной артиллерии Северск, Григоровку, Ивано-Дарьевку. Оккупанты наступали в сторону Берестовое — Ивано-Дарьевка, не имели успеха.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районах Соледара, Яковлевки и других поселков с помощью танков, артиллерии и РСЗО. ВС РФ нанесли авиаудары недалеко от Бахмута, Соледара, Зайцевого.

Российские войска наступали в районе Покровское — Бахмутское, Семигорье — Зайцево, успеха не имели и отошли. Бои продолжаются в направлениях Железная Балка — Нью-Йорк, Новоселовка — Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении ВС РФ обстреляли Марьинку, Водяное, Пески, нанесли авиаудары возле Авдеевки и других поселков. Кроме того, россияне проводили разведку в районе Покровска, Красногоровки, Веселого.

Армия России проводила штурм в направлении Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, Старомихайловка — Марьинка, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении ВС РФ обстреляли с танков, ствольной и реактивной артиллерии 17 населенных пунктов, нанесли авиаудары возле Ольгиного, Заречного, Новогригоровки и других поселков.

На Николаевском направлении российские войска наступают в направлении Васильки — Благодатное, есть частичные успехи. В результате атак ВС РФ заняли южную окраину Благодатного, боевые действия продолжаются.

Напомним, 19 августа разведка США сообщала, что армия РФ скоро потеряет возможность наступать из-за дефицита боеприпасов. По данным американской разведки, сейчас РФ пытается возобновить наступательный потенциал, объединяя батальонно-тактические группы.

Кроме того, западная разведка назвала Белгород законной целью ВСУ. По словам представителя разведки, военные атаки в тылу врага (в том числе, в оккупированном Крыму и в Белгородской области) будут только усиливаться.