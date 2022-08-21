ЗС РФ ведуть наступ на Миколаївському напрямку, мають частковий успіх, — Генштаб

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення протиповітряних засобів ЗС РФ на територію Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів із країни.

Російські війська ведуть наступ на Миколаївському напрямку та мають частковий успіх. Проте Збройні Сили України змогли відбити атаки росіян на сході України. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення протиповітряних засобів ЗС РФ на територію Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів із країни.

На Харківському напрямку російська армія обстріляла зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Шестакового, Піщаного та інших селищ. Також окупанти здійснили авіаудар біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового, вели повітряну розвідку неподалік села Великі Проходи.

На Слов'янському напрямку війська РФ обстрілювали населені пункти з артилерії та вели розвідку боєм у напрямку Пасіка — Нова Дмитрівка, проте не мали успіху та відійшли. Крім того, росіяни намагалися проводити штурм у районі Бражківка – Нова Дмитрівка, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнавши втрат, ЗС РФ відійшли.

На Донеччині російські військові намагаються продовжити наступальні дії.

На Краматорському напрямку армія Росії обстрілювала зі ствольної та реактивної артилерії Сіверськ, Григорівку, Івано-Дар'ївку. Окупанти наступали у бік Берестове — Івано-Дар'ївка, не мали успіху.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районах Соледара, Яковлівки та інших селищ за допомогою танків, артилерії та РСЗВ. ЗС РФ завдали авіаударів неподалік Бахмута, Соледара, Зайцевого.

Російські війська наступали в районі Покровське — Бахмутське, Семигір'я — Зайцеве, успіху не мали і відійшли. Бої продовжуються у напрямках Залізна Балка — Нью-Йорк, Новоселівка — Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ обстріляли Мар'їнку, Водяне, Піски, завдали авіаударів біля Авдіївки та інших селищ. Крім того, росіяни проводили розвідку у районі Покровська, Красногорівки, Веселого.

Армія Росії проводила штурм у напрямку Піски – Невельське, Лозове – Невельське, Старомихайлівка – Мар'їнка, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії 17 населених пунктів, завдали авіаударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки та інших селищ.

На Миколаївському напрямку російські війська наступають у напрямку Васильки — Благодатне, є часткові успіхи. Внаслідок атак ЗС РФ зайняли південну околицю Благодатного, бойові дії продовжуються.

Нагадаємо, 19 серпня розвідка США повідомляла, що армія РФ скоро втратить можливість наступати через дефіцит боєприпасів. За даними американської розвідки, зараз РФ намагається відновити наступальний потенціал, поєднуючи батальйонно-тактичні групи.

Крім того, західна розвідка назвала Бєлгород законною ціллю ЗСУ. За словами представника розвідки, військові атаки в тилу ворога (зокрема, в окупованому Криму та Бєлгородській області) тільки посилюватимуться.