ВСУ отбили атаки ВС РФ на Донбассе, на некоторых направлениях бои продолжаются, — Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты наступление не проводили, однако вели обстрел населенных пунктов с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Российские войска штурмовали позиции украинских военных на Николаевском направлении и имели частичный успех. В то же время ВСУ удалось отбить атаки ВС РФ на Донбассе, в некоторых районах на Краматорском и Бахмутском направлениях боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Харьковском направлении армия России не наступала, вела обстрел населенных пунктов с танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении россияне продолжали огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины. Оккупанты пытались наступать в направлениях Долгенькое — Дибровное, Бражковка — Новая Дмитровка, однако не имели успехов и отошли.

На Краматорском направлении вражеские войска наступают в районе Спорное — Веселое, боевые действия продолжаются. Также зафиксированы обстрелы ВС РФ недалеко от Роздоловки, Григоровки, Дроновки, Верхнекамянского.

На Бахмутском направлении российские войска пытались продвинуться в районах Вершина — Кодема, Гладасово — Кодема, не имели успеха и отошли. Однако в направлениях Стряповка — Соледар, Покровское — Бахмут, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево и Гладосово — Курдюмовк бои продолжаются.

На Авдеевском направлении ВС РФ вели обстрел с помощью ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Россияне пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Спартак — Опросное, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Донецк — Первомайское, Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, однако безуспешно.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении российские войска пытались наступать в сторону Макаровка — Времовка, успеха не имели и отошли.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Напомним, 21 августа Генштаб сообщал, что ВС РФ продвинулись в сторону Николаева и заняли южную окраину Благодатного. Боевые действия в этом районе продолжались.

В то же время аналитики из Института изучения войны отмечают, что российские войска исчерпали свои наступательные возможности на Донбассе. Вероятно, в ближайшие месяцы они не смогут захватывать большие территории и ограничатся очень медленными продвижениями.