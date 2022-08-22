ЗСУ відбили атаки ЗС РФ на Донбасі, на деяких напрямках бої продовжуються, — Генштаб

На Харківському напрямку окупанти наступ не проводили, однак обстрілювали населені пункти за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії.

Російські війська штурмували позиції українських військових на Миколаївському напрямку та мали частковий успіх. Водночас ЗСУ вдалося відбити атаки ЗС РФ на Донбасі, в деяких районах на Краматорському та Бахмутському напрямках бойові дії продовжуються. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

На Харківському напрямку армія Росії не наступала, вела обстріл населених пунктів із танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Слов'янському напрямі росіяни продовжували вогневий уплив біля Дібрівного, Мазанівки й Долини. Окупанти намагалися наступати в напрямках Довгеньке — Дібрівне, Бражківка — Нова Дмитрівка, проте не мали успіхів і відійшли.

На Краматорському напрямку ворожі війська наступають у районі Спірне — Веселе, бойові дії продовжуються. Також зафіксовано обстріли ЗС РФ неподалік Роздолівки, Григорівки, Дронівки, Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку російські війська намагалися просунутися в районах Вершина — Кодема, Гладосове — Кодема, не мали успіху та відійшли. Однак у напрямках Стряпівка — Соледар, Покровське — Бахмут, Майське — Кодема, Семигір'я — Зайцеве та Гладосове — Курдюмівки бої продовжуються.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ вели обстріл за допомогою ствольної та реактивної артилерії недалеко від Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районах Спартак — Опитне, Новоселівка Друга — Красногорівка, Донецьк — Первомайське, Піски — Невельське, Лозове — Невельське, проте безуспішно.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку російські війська намагалися наступати в бік Макарівка — Времівка, успіху не мали та відійшли.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Нагадаємо, 21 серпня Генштаб повідомляв, що ЗС РФ просунулися в бік Миколаєва та зайняли південну околицю Благодатного. Бойові дії в цьому районі тривали.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вичерпали свої наступальні можливості на Донбасі. Ймовірно, найближчими місяцями вони не зможуть захоплювати великі території та обмежаться дуже повільними поступами.