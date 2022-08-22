Выехать будет труднее: оккупанты создают фильтрационный пост в Васильевке

Через Васильевку едет много граждан Украины с временно оккупированных территорий, в том числе жители Энергодара. Захватчики планируют создать онлайн-регистрацию для выезда, однако проверять украинцев будут.

Российские захватчики открывают фильтрационный пост в населенному пункте Васильевка Запорожской области. На нем будут проверять украинцев, которые хотят выехать на подконтрольную нашей стране территорию, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов у себя в Telegram.

Как рассказал городской голова, через Васильевку едет много граждан Украины с временно оккупированных территорий, в том числе жители Энергодара. На блокпосте больше очереди, а теперь выехать будет еще труднее.

"Уже весь мир знает, насколько тяжелой, долговременной и непредсказуемой является эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", — написал Орлов в Telegram.

Он также добавил, что захватчики планируют создать онлайн-регистрацию для выезда. Однако проверять украинцев будут.

Напомним, что российские оккупанты насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинцев. В Госдепартаменте США утверждают, что украинские граждане проходят через пункты "фильтрации". У них насильно забирают паспорта Украины и выдают российские документы. Вашингтон призывает Москву немедленно прекратить систематические операции по "фильтрации" и принудительные депортации украинцев в подконтрольных РФ районах Украины, поскольку это является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и представляет собой военное преступление.

Ранее мы сообщали, что украинцев призвали уезжать из Херсонской области для облегчения работы ВСУ. Покинуть регион можно только через Крым, где ВС РФ проводят фильтрацию. Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко пообещал, что обычных граждан не будут клеймить предателями.