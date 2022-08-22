Виїхати буде важче: окупанти створюють фільтраційний пост у Василівці

Через Василівку їде багато громадян України з тимчасово окупованих територій, зокрема мешканці Енергодара. Загарбники планують створити онлайн-реєстрацію для виїзду, проте перевірятимуть українців.

Російські загарбники відкривають фільтраційний пост у населеному пункті Василівка Запорізької області. На ньому перевірятимуть українців, які хочуть виїхати на підконтрольну нашій країні територію, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у себе в Telegram.

Як розповів міський голова, через Василівку їде багато громадян України з тимчасово окупованих територій, зокрема мешканці Енергодара. На блокпості великі черги, а тепер виїхати буде ще важче.

"Уже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою і непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автомобілів із цивільними жителями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", — написав Орлов у Telegram.

Він також додав, що загарбники планують створити онлайн-реєстрацію для виїзду. Проте перевірятимуть українців.

Нагадаємо, що російські окупанти насильно утримують на своїй території до 1,6 млн українців. У Держдепартаменті США твердять, що українські громадяни проходять через пункти "фільтрації". У них насильно забирають паспорти України та видають російські документи. Вашингтон закликає Москву негайно припинити систематичні операції з "фільтрації" та примусові депортації українців у підконтрольних РФ районах України, оскільки це є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення і є воєнним злочином.

Раніше ми повідомляли, що українців закликали їхати з Херсонської області для полегшення роботи ЗСУ. Залишити регіон можна лише через Крим, де ЗС РФ проводять фільтрацію. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко пообіцяв, що звичайних громадян не тавруватимуть зрадниками.