РФ отправила в Луганскую область Росгвардию для отлавливания дезертиров — разведка
Личный состав прибыл в Должанск. Оккупанты будут проверять документы у населения, транспортные средства и прочее.
Россия отправила в Луганскую область личный состав Росгвардии, которая будет заниматься поиском и задержанием дезертиров из числа российских захватчиков, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отметили в разведке, личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий прибыл в Должанск. Оккупанты будут проверять документы у населения, транспортные средства и прочее.
"Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров из числа военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ", — говорится в сообщении.
Как отметили в разведке, росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям.
"В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Должанская коллаборанта Андрея Сухачева", — заявили в разведке.
ГУР также сообщило, что во временно оккупированном городе Сватово во время радиотрансляцию состоялось выступление так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который сообщил, что "ЛНР" пытается провести "всеобщую мобилизацию", а также ищет оккупантов-дезертиров. При этом стоит отметить, что он объявил о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР".
Якобы "мобилизация" будет состояться из двух этапов:
- мобилизация населения, получившего паспорта РФ и "ЛНР", а также соответствует конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население от 18 до 65 лет.
Захватчики анонсировали, что "мобилизация" начнется с 1 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области увеличивается количество дезертиров в ВС РФ. Российские военные опасаются новых артиллерийских ударов со стороны ВСУ, поэтому во вражеских подразделениях количестве дезертиров растет в "геометрической прогрессии". Они прячутся в подвалах и заброшенных зданиях.
Напомним, 7 июля в Запорожской ОВА сообщали, что на оккупированные территории региона приехали представители ФСБ расследовать факт дезертирства 30 российских военных. Среди оккупантов началась паника после поражения украинской армией военных объектов.