РФ отправила в Луганскую область Росгвардию для отлавливания дезертиров — разведка

Личный состав прибыл в Должанск. Оккупанты будут проверять документы у населения, транспортные средства и прочее.

Россия отправила в Луганскую область личный состав Росгвардии, которая будет заниматься поиском и задержанием дезертиров из числа российских захватчиков, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в разведке, личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий прибыл в Должанск. Оккупанты будут проверять документы у населения, транспортные средства и прочее.

"Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров из числа военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ", — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям.

"В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Должанская коллаборанта Андрея Сухачева", — заявили в разведке.

ГУР также сообщило, что во временно оккупированном городе Сватово во время радиотрансляцию состоялось выступление так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который сообщил, что "ЛНР" пытается провести "всеобщую мобилизацию", а также ищет оккупантов-дезертиров. При этом стоит отметить, что он объявил о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР".

Якобы "мобилизация" будет состояться из двух этапов:

мобилизация населения, получившего паспорта РФ и "ЛНР", а также соответствует конкретным военно-учетным специальностям;

остальное мужское население от 18 до 65 лет.

Захватчики анонсировали, что "мобилизация" начнется с 1 сентября.

[ + – ] Росгвардейцев отправили в Луганскую область

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области увеличивается количество дезертиров в ВС РФ. Российские военные опасаются новых артиллерийских ударов со стороны ВСУ, поэтому во вражеских подразделениях количестве дезертиров растет в "геометрической прогрессии". Они прячутся в подвалах и заброшенных зданиях.

Напомним, 7 июля в Запорожской ОВА сообщали, что на оккупированные территории региона приехали представители ФСБ расследовать факт дезертирства 30 российских военных. Среди оккупантов началась паника после поражения украинской армией военных объектов.