РФ відправила в Луганську область Росгвардію для відлову дезертирів — розвідка

Особовий склад прибув у Довжанськ. Окупанти перевірятимуть документи в населення, транспортні засоби й інше.

Росія відправила в Луганську область особовий склад Росгвардії, який займатиметься пошуком і затриманням дезертирів серед російських загарбників, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили у розвідці, особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів прибув у Довжанськ. Окупанти перевірятимуть документи у населення, транспортні засоби й інше.

"Ці заходи спрямовані на пошук і затримання дезертирів серед військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, росгвардійці не підкоряються місцевим окупаційним адміністраціям.

"Зокрема відомо, що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанського колаборанта Андрія Сухачова", — заявили в розвідці.

ГУР також повідомило, що в тимчасово окупованому місті Сватове під час радіотрансляції відбувся виступ так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника, який повідомив, що "ЛНР" намагається провести "загальну мобілізацію", а також шукає окупантів-дезертирів. При цьому варто зазначити, що він оголосив початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".

Нібито "мобілізація" буде з двох етапів:

мобілізація населення, яке отримало паспорти РФ і "ЛНР", а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення від 18 до 65 років.

Загарбники анонсували, що "мобілізація" розпочнеться з 1 вересня.

[ + – ] Росгвардійців відправили в Луганську область

Раніше ми повідомляли, що в Запорізькій області збільшується кількість дезертирів у ЗС РФ. Російські військові побоюються нових артилерійських ударів із боку ЗСУ, тому у ворожих підрозділах кількість дезертирів зростає у "геометричній прогресії". Вони ховаються у підвалах і занедбаних будинках.

Нагадаємо, 7 липня у Запорізькій ОВА повідомляли, що на окуповані території регіону приїхали представники ФСБ розслідувати факт дезертирства 30 російських військових. Серед окупантів розпочалася паніка після ураження українською армією військових об'єктів.