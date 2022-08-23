ВС РФ безуспешно наступали на трех направлениях на Донбассе, — Генштаб

На юге Украины ВС РФ сосредоточились на недопущении продвижения украинской армии и принимают меры по восстановлению потерь.

Российские войска наступали на трех направлениях на Донбассе — Авдеевском, Бахмутском и Новомихайловском. Однако ВСУ отбили их безуспешные атаки. На южном направлении ВС РФ сосредоточились на недопущении продвижения украинской армии и принимают меры по восстановлению потерь. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах вражеские войска активно используют средства радиоэлектронной войны. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиаударов со стороны Беларуси.

На Северском направлении ВС РФ обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях со ствольной артиллерии.

На Слобожанском направлении армия России ведет боевые действия с целью удержать ранее захваченные области и границы, пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли со ствольной и ракетной артиллерии Старый Салтов, Сосновку, Одноробовку, Ивашки и другие поселки. Также нанесли авиаудары возле Питомника и Мосьпаново, использовали БПЛА для разведки позиций ВСУ и корректировки артиллерии.

На Славянском направлении российские войска вели обстрел с помощью танков, ствольной артиллерии и зенитных пушек возле Норцовки, Краснополья и Долины, совершили авианалет по Богородичному.

На Донецком направлении усилия россиян были сосредоточены на проведении активных боевых действия в районах Бахмута и Авдеевки.

На Бахмутском направлении ВС РФ вели обстрел возле Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцевого, Шумов и Кодемы, пытались вести разведку в районе Зайцевого. Кроме того, российская армия пыталась вести штурмовые действия возле Соледара и Кодемы, однако безуспешно.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и множественные ракетные системы в районах Водяного, Навобахмутовки и других поселков, нанесли авиаудар возле Марьинки. Также россияне вели наступление возле Краснохоровки и Первомайского, но продвинутся не удалось.

На Новопавловском направлении армия РФ обстреляла Угледар, Павловку и Пречистовку. Безрезультативно проводила наступление в районах Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ и сосредоточены на удержании занятых позиций. Кроме того, россияне принимают меры по восполнению потерь. Для проведения разведки активно использовали беспилотники, также вели обстрел с танков и разных видов артиллерии.

Напомним, 21 июня в ОК "Юг" рассказали, что ВСУ проводят контрнаступление на юге Украины "системно и методично". Однако не стоит ожидать "подъем войска и марш степями", у украинской армии другая тактика.

Аналитики из Института изучения войны отмечали, что ВС РФ потеряли наступательный потенциал и не смогут продвигаться в ближайшие месяцы. Кроме того, россияне не смогли извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки.