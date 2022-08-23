ЗС РФ безуспішно наступали на трьох напрямках на Донбасі, — Генштаб

На півдні України ЗС РФ зосередилися на недопущенні просування української армії та вживають заходів для відновлення втрат.

Російські війська наступали на трьох напрямках на Донбасі — Авдіївському, Бахмутському та Новомихайлівському. Проте ЗСУ відбили їхні безуспішні атаки. На південному напрямку ЗС РФ зосередилися на недопущенні просування української армії та вживають заходів щодо відновлення втрат. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах ворожі війська активно використовують засоби радіоелектронної війни. Крім того, зберігається загроза ракетних та авіаударів з боку Білорусі.

На Сіверському напрямку ЗС РФ обстріляли цивільну та військову інфраструктуру у Чернігівській та Сумській областях зі ствольної артилерії.

На Слобожанському напрямі армія Росії веде бойові дії з метою утримати раніше захоплені області та кордони, намагається покращити тактичне становище.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та ракетної артилерії Старий Салтів, Соснівку, Одноробівку, Івашки та інші селища. Також завдали авіаудари біля Питомника та Мосьпанового, використали БПЛА для розвідки позицій ЗСУ та коригування артилерії.

На Слов'янському напрямку російські війська вели обстріл за допомогою танків, ствольної артилерії та зенітних гармат біля Норцівки, Краснопілля та Долини, здійснили авіаналіт по Богородичному.

На Донецькому напрямі зусилля росіян зосереджувалося на проведенні активних бойових дій у районах Бахмута та Авдіївки.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ вели обстріл біля Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумова та Кодеми, намагалися вести розвідку в районі Зайцевого. Крім того, російська армія намагалася вести штурмові дії біля Соледара та Кодеми, проте безрезультатно.

На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та множинні ракетні системи в районах Водяного, Новобахмутівки та інших селищ, завдали авіаудару біля Мар'їнки. Також росіяни вели наступ біля Красногорівки та Первомайського, але просунуться не вдалося.

На Новопавлівському напрямку армія РФ обстріляла Вугледар, Павлівку та Пречистівку. Безрезультативно проводила наступ у районах Новомихайлівки та Золотої Ниви.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ та зосереджені на утриманні зайнятих позицій. Крім того, росіяни вживають заходів щодо поповнення втрат. Для проведення розвідки активно використовували безпілотники, також вели обстріл із танків та різних видів артилерії.

Нагадаємо, 21 червня в ОК "Південь" розповіли, що ЗСУ проводять контрнаступ на півдні України "системно та методично". Однак не варто очікувати "піднесення війська і марш степами", українська армія має іншу тактику.

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що ЗС РФ втратили наступальний потенціал і не зможуть просуватися найближчими місяцями. Крім того, росіяни не змогли отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута та Авдіївки.