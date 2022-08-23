Армия США закупит мощные вездеходы Beowulf на 300 млн долларов (фото)

Тендер рассчитан на поставку машин, запчастей и логистической поддержки подрядчиков. Вездеход способен перемещаться по любой поверхности и при экстремально холодной температуре.

Компания BAE Systems победила в тендере армии США на поставку вездехода в условиях холодного климата. Об этом сообщает Defense Brief.

В тендере принимали участие BAE Systems и Oshkosh Defense. Тендер на 279 млн долларов рассчитан на поставку машин, запчастей и логистической поддержки подрядчиков. Армия США выбрала победителя после получения прототипа.

Вездеход нужен армии США для замены вспомогательных транспортных средств малых блоков, который находится на вооружении с 1980-х годов. Они также известны как BV206. После проведения испытаний прототипа в начале 2022 года на Аляске, армия США выбрала "Беовульф" для замены BV206. Испытания включали в себя:

десантные операции

навигацию по местности

запуск и работа машины в экстремально-холодную погоду

Самым важным в испытаниях были отзывы военных. Конструкция машины представляет собой нетренированную гусеничную машину для перевозки персонала и различного груза из двух отсеков. Машина способна пересекать снег, лед, песок, грязь, болота и скалы. Также Beowulf может плавать в затопленных районах. Всего армия США закупит 163 машины для удовлетворения потребностей в арктических операциях.

"Мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим солдатам, работающим на сложной местности и в условиях, этим высокоэффективным транспортным средством", — сказал Марк Синьорелли, вице-президент по развитию бизнеса в BAE Systems Platforms & Services

Завершение контракта ожидается к 2029 году.

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