Война – не помеха: украинцы создали впечатляющий вездеход для Арктики (фото)

Вездеход Sherp N1200 получил новую модификацию для заполярья. Она утеплена и защищена от белых медведй.

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Украинская компания Sherp не прекращает работу во время войны и создает все новые модели вездеходов. Новейшая разработка – специальная версия для суровых условий Арктики. Об этом сообщается на официальной странице Sherp в Facebook.

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[ + – ] Окна закрыли защитными решетками от белых медведей Фото: Sherp

Вездеход создали по заказу компании, осуществляющей геологоразведку в условиях заполярья. Несмотря на войну и логистические ограничения его уже доставили заказчикам.

В конструкцию Sherp N1200 внесли изменения с учетом условий эксплуатации. Так, окна закрыты специальными защитными решетками от белых медведей, появились снегоуборочное оборудование и стойки на крыше для багажа.

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Салон Sherp получил дополнительную теплоизоляцию. Внутри оборудованы четыре спальных места и отсеки для различной поклажи. Кроме того, установлено сразу три аккумулятора. В комплекте идет и прицеп для перевозки различного оборудования.

[ + – ] У вездехода появился прицеп Фото: Sherp

Двигатель дополнен экологически безопасной топливной системой. Как известно, вездеход Sherp в версии N1200 оснащен 1,6-литровым 55-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Он развивает 40 км/ч по суше и 6 км/ч – по воде. Свои способности Sherp показал в поединке с Гелендвагеном.

Напомним, украинские вездеходы Sherp выпускают с 2015 года и их сборку наладили в Украине, Канаде и России. Однако сразу после начала войны, 25 февраля, украинская компания отозвала лицензию на производство в РФ и разорвала все связи с российским филиалом.

Ранее Фокус сообщал, что стандартные Sherp успешно покорили Северный полюс.