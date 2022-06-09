Війна – не завада: українці створили разючий всюдихід для Арктики (фото)

Усюдихід Sherp N1200 отримав нову модифікацію для заполяр'я. Вона утеплена та захищена від білих ведмедів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська компанія Sherp не припиняє роботу під час війни і створює нові моделі всюдиходів. Нова технологія — спеціальна версія для серйозних умов Арктики. Про це повідомляється на офіційній сторінці Sherp у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Вікна зачинили захисними ґратами від білих ведмедів Фото: Sherp

Всюдихід створили на замовлення компанії, що здійснює геологорозвідку в умовах заполяр'я. Незважаючи на війну та логістичні обмеження його вже доставили замовникам.

У конструкцію Sherp N1200 було внесено зміни з урахуванням умов експлуатації. Так, вікна закриті спеціальними захисними ґратами від білих ведмедів, з'явилися снігоприбиральне обладнання та стійки на даху для багажу.

Важливо

"Град" у мініатюрі: українці встановлюють саморобні РСЗВ на пікапи (відео)

Салон Sherp отримав додаткову теплоізоляцію. Усередині обладнано чотири спальні місця та відсіки для різної поклажі. Крім того, встановлено відразу три акумулятори. У комплекті йде причіп для перевезення різного обладнання.

[ + – ] У всюдихода з'явився причіп Фото: Sherp

Двигун доповнений екологічно безпечною паливною системою. Як відомо, усюдихід Sherp у версії N1200 оснащений 1,6-літровим 55-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розвиває 40 км/год по суші та 6 км/год — по воді. Свої здібності Sherp показав у поєдинку з Ґелендваґеном.

Нагадаємо, українські всюдиходи Sherp випускають з 2015 року і їхнє складання налагодили в Україні, Канаді та Росії. Проте одразу після початку війни, 25 лютого, українська компанія відкликала ліцензію на виробництво в РФ та розірвала усі зв'язки з російською філією.

Раніше Фокус повідомляв, що стандартні Sherp успішно підкорили Північний полюс.