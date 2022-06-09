Війна – не завада: українці створили разючий всюдихід для Арктики (фото)
Усюдихід Sherp N1200 отримав нову модифікацію для заполяр'я. Вона утеплена та захищена від білих ведмедів.
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Українська компанія Sherp не припиняє роботу під час війни і створює нові моделі всюдиходів. Нова технологія — спеціальна версія для серйозних умов Арктики. Про це повідомляється на офіційній сторінці Sherp у Facebook.
Всюдихід створили на замовлення компанії, що здійснює геологорозвідку в умовах заполяр'я. Незважаючи на війну та логістичні обмеження його вже доставили замовникам.
У конструкцію Sherp N1200 було внесено зміни з урахуванням умов експлуатації. Так, вікна закриті спеціальними захисними ґратами від білих ведмедів, з'явилися снігоприбиральне обладнання та стійки на даху для багажу.Важливо
Салон Sherp отримав додаткову теплоізоляцію. Усередині обладнано чотири спальні місця та відсіки для різної поклажі. Крім того, встановлено відразу три акумулятори. У комплекті йде причіп для перевезення різного обладнання.
Двигун доповнений екологічно безпечною паливною системою. Як відомо, усюдихід Sherp у версії N1200 оснащений 1,6-літровим 55-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розвиває 40 км/год по суші та 6 км/год — по воді. Свої здібності Sherp показав у поєдинку з Ґелендваґеном.
Нагадаємо, українські всюдиходи Sherp випускають з 2015 року і їхнє складання налагодили в Україні, Канаді та Росії. Проте одразу після початку війни, 25 лютого, українська компанія відкликала ліцензію на виробництво в РФ та розірвала усі зв'язки з російською філією.
Раніше Фокус повідомляв, що стандартні Sherp успішно підкорили Північний полюс.