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Воєнний фокус

Армія США закупить потужні всюдиходи Beowulf на 300 млн доларів (фото)

всюдиходи США
Всюдихід Beowulf

Тендер розрахований на постачання машин, запчастин і логістичної підтримки підрядників. Всюдихід здатний переміщатися по будь-якій поверхні та за екстремально холодних температур.

Компанія BAE Systems перемогла в тендері армії США на постачання всюдихода в умовах холодного клімату. Про це повідомляє Defense Brief.

У тендері брали участь BAE Systems та Oshkosh Defense. Тендер на 279 млн доларів розрахований на постачання машин, запчастин і логістичної підтримки підрядників. Армія США обрала переможця після здобуття прототипу.

армія США закупить всюдихід

Всюдихід потрібен армії США для заміни допоміжних транспортних засобів малих блоків, що перебуває на озброєнні з 1980-х років. Вони також відомі як BV206. Після проведення випробувань прототипу на початку 2022 року на Алясці, армія США обрала "Беовульф" для заміни BV206. Випробування враховували:

  • десантні операції;
  • навігацію на місцевості;
  • запуск і роботу машини в екстремально-холодну погоду.

Найважливішим у випробуваннях були відгуки військових. Конструкція машини є нетренованою гусеничною машиною для перевезення персоналу та різного вантажу з двох відсіків. Машина здатна перетинати сніг, лід, пісок, бруд, болота та скелі. Також Beowulf може плавати в затоплених районах. Загалом армія США закупить 163 машини для задоволення потреб в арктичних операціях.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість надати нашим солдатам, які працюють на складній місцевості та в умовах, цим високоефективним транспортним засобом", — сказав Марк Синьореллі, віцепрезидент із розвитку бізнесу в BAE Systems Platforms & Services

Завершення контракту очікується до 2029 року.

Нагадаємо, в Україні створили всюдихід для арктики Sherp N1200.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ готуються закупити британські повнопривідні вантажівки Leyland DAF замість радянських ГАЗ-66.