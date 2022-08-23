Ответственность будет выше: правительство усилило контроль за эвакуацией детей с оккупированных территорий

Семьи, воспитывающие детей-сирот или приемных детей, лишенных родительской опеки, а также патронатные воспитатели и детские дома могут лишиться права на их опеку, если они откажутся от обязательной эвакуации.

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции по усилению ответственности за детей во время эвакуации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующее постановление приняло правительство во время заседания сегодня, 23 августа.

Сообщается, что семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, которые воспитывают приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если обрекают своих воспитанников на большой риск и отказываются от обязательной эвакуации.

"Судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда малых эвакуируют. Заведения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, в которых предполагается круглосуточное пребывание детей", — говориться на сайте Минреинтеграции.

Также в ведомстве добавили, что обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается. Она началась со 2 августа. До безопасных регионов уже выехало около 10 тыс. мирных граждан. Координационный штаб по эвакуации возглавляет вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Напомним, в Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС. Если авария на ядерном объекте произойдет, будут учитывать 50-километровую зону обязательного отселения, в которую также попадают Никополь, Энергодар, Марганец и Днепрорудное.

Также мы сообщали, что в Волынской области подготовили секретный план эвакуации в случае нападения из Беларуси. Первыми вывезут жителей Камень-Каширского и Ковельского районов.