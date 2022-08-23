Відповідальність буде вищою: уряд посилив контроль за евакуацією дітей з окупованих територій

Сім'ї, які виховують дітей-сиріт або прийомних дітей, позбавлених батьківського піклування, а також патронатні вихователі та дитячі будинки можуть втратити право на їхню опіку, якщо вони відмовляться від обов'язкової евакуації.

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо посилення відповідальності за дітей під час евакуації. Про це йдеться на сайті відомства.

Відповідну постанову ухвалив уряд під час засідання сьогодні, 23 серпня.

Повідомляється, що сім'ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право піклуватися про них, якщо прирікають своїх вихованців на великий ризик і відмовляються від обов'язкової евакуації.

"Долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям — уже в безпечних регіонах, куди малих евакуюють. Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, у яких передбачається цілодобове перебування дітей", — йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Також у відомстві додали, що обов'язкова евакуація з Донецької області продовжується. Вона розпочалася з 2 серпня. До безпечних регіонів уже виїхало приблизно 10 тисяч мирних громадян. Координаційний штаб з евакуації очолює віцепрем'єр-міністриня України Ірина Верещук.

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НП на ЗАЕС. Якщо аварія на ядерному об'єкті відбудеться, враховуватимуть 50-кілометрову зону обов'язкового відселення, у яку також потрапляють Нікополь, Енергодар, Марганець та Дніпрорудне.

Також ми повідомляли, що у Волинській області підготували секретний план евакуації у разі нападу з Білорусі. Першими вивезуть мешканців Камінь-Каширського та Ковельського районів.