ВСУ заставили бежать ВС РФ с поля боя на Славянском направлении, — Генштаб

Оккупанты наступали на Авдеевском и Бахмутском направлениях, однако безуспешно.

Украинская армия заставила бежать российские войска на Славянском направлении. Также ВСУ отбили все атаки в наступлении ВС РФ на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Ее цель — продемонстрировать присутствие своих войск и сковать действия ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне ведут боевые действия с целью удерживания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении российские военные обстреляли со ствольной и реактивной артиллерии ряд поселков, также нанесли авиаудар возле Мосьпанового, Гусаровки и Прудянки. Вели воздушную разведку с помощью БПЛА возле Дементиевки.

На Славянском направлении ВС РФ вели обстрел с помощью артиллерии возле Краснополья и Мазановки и пытались проводить разведку возле Богородичного. Украинские военные нанесли россиянам огневое поражение, что заставило их бежать с поля боя.

На Донецком направлении оккупанты продолжают вести активное наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы Бахмута, Соледара, Зайцевого и Белогоровки. Российская армия вела наступление в районах Бахмутского и Кодемы, однако безуспешно.

На Авдеевском направлении россияне обстреливали с артиллерии возле Марьинки, Песок, Красногоровки и других поселков. Оккупанты продолжали наступать на Пески и Невельское, однако успеха не имели.

На Новопавловском направлении вели обстрел районов Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении ВС РФ обстреливали населенные пункты с разных видов артиллерии и наносили авиаудары. Кроме того, вели разведку с помощью беспилотников возле Щербаков, Степового и Васильевки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании ранее занятых позиций и сковывании действий украинской армии. Обстреливали поселки с помощью ствольной и реактивной артиллерии и проводили воздушную разведку БПЛА.

Напомним, ночью 24 августа Россия обстреляла Украину ракетами: взрывы прозвучали в Запорожье, Харькове и Днепре. Также были зафиксированы пожары.

23 августа в ГУР рассказали, что ВС РФ обстреливают окрестности оккупированного Энергодара, чтобы поднять радиоактивную пыль. По сведениям военной разведки, россияне обстреляли территорию Запорожской ТЭС из минометов.