ЗСУ змусили втекти ЗС РФ з поля бою на Слов'янському напрямі, — Генштаб

Окупанти наступали на Авдіївському та Бахмутському напрямах, проте безуспішно.

Українська армія змусила тікати російські війська на Слов'янському напрямі. Також ЗСУ відбили всі атаки у наступі ЗС РФ на Донбасі. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

На Сіверському напрямку РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Її мета — продемонструвати присутність своїх військ та скувати дії ЗСУ.

На Слобожанському напрямі росіяни ведуть бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку російські військові обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії низку селищ, також завдали авіаудару біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вели повітряну розвідку за допомогою БПЛА біля Дементіївки.

На Слов'янському напрямку ЗС РФ вели обстріл за допомогою артилерії біля Краснопілля і Мазанівки та намагалися проводити розвідку біля Богородичного. Українські військові завдали росіянам вогневого ураження, що змусило їх тікати з поля бою.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують вести активний наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли Бахмута, Соледара, Зайцевого та Білогорівки. Російська армія вела наступ у районах Бахмутського та Кодеми, проте безуспішно.

На Авдіївському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії біля Мар'їнки, Пісок, Красногорівки й інших селищ. Окупанти продовжували наступати на Піски та Невельське, проте успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку вели обстріл районів Костянтинівки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ обстрілювали населені пункти з різних видів артилерії та завдавали авіаударів. Крім того, вели розвідку за допомогою безпілотників біля Щербаків, Степового та Василівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій та сковуванні дій української армії. Обстрілювали селища за допомогою ствольної та реактивної артилерії та проводили повітряну розвідку БПЛА.

Нагадаємо, вночі 24 серпня Росія обстріляла Україну ракетами: вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі. Також було зафіксовано пожежі.

23 серпня в ГУР розповіли, що ЗС РФ обстрілюють околиці окупованого Енергодару, щоб підняти радіоактивний пил. За даними військової розвідки, росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС із мінометів.