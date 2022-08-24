Вночі Росія обстріляла Україну ракетами: вибухи чули у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі (відео)

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вночі у містах було чути вибухи, зафіксовано пожежі. У мережі почали з'являтись відео з місць подій.

Російські обстріляли місто Запоріжжя. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у себе в Telegram.

"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об'єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Куртєв.

Також вибухи чули й у Харкові. Так, на місцевих телеграм-каналах уночі почали з'являтись відео з місця подій. Так, телеграм-канал Харків Life | Україна пише, що, за попередніми даними, в небі було збито якийсь об'єкт. Також у повідомленні сказано, що над позиціями ЗСУ нібито пролітав ворожий літак. Офіційних коментарів із цього приводу поки що немає.

[ + – ] Вибухи у Харкові

[ + – ] Вибухи у Харкові

[ + – ] Вибухи у Харкові

Крім того, вибухи чули у Дніпрі, про що повідомили місцеві телеграм-канали.

[ + – ] Вибух у Дніпрі

[ + – ] Вибух у Дніпрі

Офіційних коментарів щодо вибуху у Дніпрі також поки немає.

Раніше Фокус писав, що окупанти обстрілюють околиці Енергодару, щоб підняти радіоактивний пил. У військовій розвідці підкреслюють, що ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, що мінімум у 2,5 рази перевищує природне тло.

Також повідомлялося, що у РНБО розповіли, як Путін може зберегти Кримський міст. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна розглядає Кримський міст як одну з військових цілей.

Ще нагадаємо, що в Росії незаконно усиновлюють викрадених із Маріуполя дітей. У багатьох дітей, яких окупанти вивезли на територію РФ, не було офіційно встановлено статус "дитина-сирота".