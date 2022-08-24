Ночью Россия обстреляла Украину ракетами: взрывы слышали в Запорожье, Харькове, Днепре (видео)

Местные телеграм-каналы сообщают, что ночью в городах были слышны взрывы, зафиксированы пожары. В сети начали появляться видео с мест событий.

Российские обстреляли город Запорожье. Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев у себя в Telegram.

"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал Куртев.

Также взрывы слышали и в Харькове. Так, на местных телеграм-каналах ночью начали появляться видео с места событий. Так, телеграм-канал Харьков Life | Украина пишет, что, по предварительным данным, в небе был сбит некий объект. Также в сообщении сказано, что над позициями ВСУ пролетал вражеский самолет. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

[ + – ] Взрывы в Харькове

[ + – ] Взрывы в Харькове

[ + – ] Взрывы в Харькове

Кроме того, взрывы слышали в Днепре, о чем сообщили местные телеграм-каналы.

[ + – ] Взрыв в Днепре

[ + – ] Взрыв в Днепре

Официальных заявлений по поводу взрывов в Днепре также пока не было.

Ранее Фокус писал, что оккупанты обстреливают окрестности Энергодара, чтобы поднять радиоактивную пыль. В военной разведке подчеркивают, что эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, который минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

Также сообщалось, что в СНБО рассказали, как Путин может сохранить Крымский мост. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина рассматривает Крымский мост в качестве одной из военных целей.

Еще напомним, что в России незаконно усыновляют похищенных из Мариуполя детей. У многих детей, которых оккупанты вывезли на территорию РФ, не был официально установлен статус "ребенок-сирота".