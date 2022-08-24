Продвижение ВС РФ минимальное, они ожидают контрнаступление ВСУ, — разведка Британии

Спустя шесть месяцев после вторжения в оперативном плане у российской армии отмечается дефицит боеприпасов, техники и персонала.

В Британской разведке подвели итоги шестимесячного полномасштабного вторжения России на территорию Украины и пришли к выводу, что российская армия терпит неудачи и рассказали о положении на фронте. Об этом в Минобороны Британии написали на своей странице в Twitter.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", — пишут специалисты.

Разведчики Великобритании рассказали, что наступление российских войск на Донбассе минимальное. Кроме того, Россия ожидает большие контратаки украинской армии.

В оперативном плане у российской армии отмечается дефицит боеприпасов, техники и персонала. В ведомстве отметили, что моральный дух российских военных низок, а армия РФ значительно ухудшилась.

"Ее дипломатическая мощь ослабла, а долгосрочные экономические перспективы не радуют. Прошло шесть месяцев, а война России оказалась и дорогостоящей, и стратегически опасной", — считают в разведке Британии.

Напомним, Фокус подвел итоги шестимесячного противостояния с Россией и рассказал о главных победах Украины — успешная оборона столицы, потопление крейсера "Москва", начало демилитаризации объектов ВС РФ в Крыму.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что худший сценарий войны с Россией позади. По его словам, сейчас фронт находится на этапе стабилизации. Резников также добавил, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны с РФ.