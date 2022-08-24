Просування ЗС РФ мінімальне, вони очікують на контрнаступ ЗСУ, — розвідка Британії

Через шість місяців після вторгнення в оперативному плані у російської армії зазначається дефіцит боєприпасів, техніки та персоналу.

У Британській розвідці підбили підсумки шестимісячного повномасштабного вторгнення Росії на територію України і дійшли висновку, що російська армія зазнає невдач і розповіла про становище на фронті. Про це в Міноборони Британії написали на своїй сторінці у Twitter.

"Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України", — пишуть фахівці.

Розвідники Великої Британії розповіли, що наступ російських військ на Донбасі мінімальний. Крім того, Росія очікує на великі контратаки української армії.

В оперативному плані у російської армії зазначається дефіцит боєприпасів, техніки та персоналу. У відомстві зазначили, що моральний дух російських військових низький, а армія РФ значно погіршилася.

"Її дипломатична міць ослабла, а довгострокові економічні перспективи не тішать. Минуло шість місяців, а війна Росії виявилася і дорогою, і стратегічно небезпечною", — вважають у розвідці Британії.

Нагадаємо, Фокус підбив підсумки шестимісячного протистояння з Росією і розповів про головні перемоги України — успішна оборона столиці, потоплення крейсера "Москва", початок демілітаризації об'єктів ЗС РФ у Криму.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що найгірший сценарій війни з Росією позаду. За його словами, зараз фронт перебуває на етапі стабілізації. Резніков також додав, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни з РФ.