Зеленский был готов уйти в отставку: The Washinton Post рассказали о первых днях вторжения РФ

По информации журналистов, в разговоре с западными лидерами президент заявил, что не держится за свою власть и готов пожертвовать ей, если это остановит кровопролитие.

Президент Украины Владимир Зеленский был готов пойти в отставку, если бы это остановило кровопролитие. Об этом он заявлял западным лидерам в первые дни вторжения России, которые просили его покинуть страну. Издание The Washington Post собрало информацию о том, как проходили первые дни полномасштабной войны с РФ

Журналисты пишут, что через несколько часов после вторжения ВС РФ на территорию Украины Владимир Зеленский находился в бункере, построенным под правительственным кварталом в Киеве. Глава СНБО Алексей Данилов доложил ему, что Запад оценивает шансы Украины на сопротивление, как нулевые.

"Простая проблема в том, что все наши партнеры говорят нам, что нам будет очень тяжело, что у нас почти нулевые шансы на успех", — сказал ему Данилов.

Он предположил, что, вероятно, Киев не получит сильной поддержки от партнеров в первые дни, потому что они будут смотреть, как Украина борется с оккупантами.

"Возможно, они не хотят, чтобы в руки русских попало большое количество оружия ", — сказал он.

План убийства Зеленского

Данилов предупредил Зеленского, что русские разработали план его убийства. Поэтому он должен сделать так, чтобы любой человек вокруг него, имеющий оружие, был известным и лояльным к нему. Секретарь СНБО также добавил, что он должен решить, нужно ли эвакуироваться. Часть правительства уже эвакуировали на запад страны.

Другие люди в окружении президента призывали его уехать за пределы столицы и, возможно, на запад Украины.

"Ваш офис — мишень. По нему будут падать ракеты, и диверсанты нападут", — пересказал Алексей Арестович слова охранника Зеленского.

По его словам, в бункере также не было безопасно.

"Говорили, что они забаррикадировали выходы и пустили газ", — сказал Арестович.

Однако Владимир Зеленский сильно разозлился на просьбы украинских официальных лиц покинуть Киев и заявил, что никуда не уедет. Такие предложения поступали и от лидеров западных стран. Однако он уверен, что если бы убежал, то Киев бы пал, а это привело бы к немедленному краху правительства.

Владимир Зеленский готов был покинуть пост президента

В разговоре с западными лидерами Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если это остановит кровопролитие на территории Украины.

"Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, что я уйду, и это остановит кровопролитие, то я только за. Я пойду прямо сейчас. Я пошел в политику не для этого — и я пойду, когда вы скажете, если это остановит войну", — говорил он им.

Президент Украины подозревал, что некоторые из его зарубежных собеседников просто хотели, чтобы военный конфликт закончился как можно быстрее, а страна сдалась России.

"Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера РФ — его власти, его философии, того, как он рекламировал мощь российской армии", — сказал он.

Звонок из России

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что утром 24 февраля поступил звонок из Кремля. Поначалу он не мог взять себя в руки и ответить. Телефон зазвонил один раз, потом еще. После это он ответил и услышал хриплый голос замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться. Ермак обругал Козака и повесил трубку.

Напомним, 16 августа Владимир Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о нападении РФ. По мнению президента, объявление о планах российского вторжения вызвало бы панику и экономическую катастрофу, из-за чего страна погрузилась бы в хаос и стала легкой добычей для оккупантов.

24 августа Алексей Данилов заявил, что Путин будет пытаться довести войну до "логического конца", так как на кону стоит все.