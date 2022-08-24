Зеленський був готовий піти у відставку: The Washinton Post розповіли про перші дні вторгнення РФ

За інформацією журналістів, у розмові із західними лідерами президент заявив, що не тримається за свою владу і готовий пожертвувати нею, якщо це зупинить кровопролиття.

Президент України Володимир Зеленський був готовий піти у відставку, якби це зупинило кровопролиття. Про це він заявляв західним лідерам у перші дні вторгнення Росії, які просили його залишити країну. Видання The Washington Post зібрало інформацію про те, як проходили перші дні повномасштабної війни з РФ

Журналісти пишуть, що за кілька годин після вторгнення ЗС РФ на територію України Володимир Зеленський перебував у бункері, побудованому під урядовим кварталом у Києві. Глава РНБО Олексій Данілов доповів йому, що Захід оцінює шанси України на опір як нульові.

"Проста проблема в тому, що всі наші партнери кажуть нам, що нам буде дуже важко, що в нас майже нульові шанси на успіх", — сказав Данілов.

Він припустив, що, ймовірно, Київ не отримає сильної підтримки від партнерів у перші дні, бо вони дивитимуться, як Україна бореться з окупантами.

"Можливо, вони не хочуть, щоб до рук росіян потрапила велика кількість зброї", — сказав він.

План вбивства Зеленського

Данілов попередив Зеленського, що росіяни розробили план його вбивства. Тому він повинен зробити так, щоб будь-яка людина навколо нього, котра має зброю, була відомою і лояльною до неї. Секретар РНБО також додав, що він має вирішити, чи потрібно евакуюватись. Частину уряду вже евакуювали на захід країни.

Інші люди в оточенні президента закликали його виїхати за межі столиці та, можливо, на захід України.

"Ваш офіс — мішень. По ньому будуть падати ракети, і диверсанти нападуть", — переказав Олексій Арестович слова охоронця Зеленського.

За його словами, у бункері також не було безпечно.

"Говорили, що вони забарикадували виходи та пустили газ", — сказав Арестович.

Однак Володимир Зеленський дуже розлютився на прохання українських офіційних осіб покинути Київ і заявив, що нікуди не поїде. Такі пропозиції надходили від лідерів західних країн. Однак він упевнений, що якби втік, то Київ упав би, а це призвело б до негайного краху уряду.

Володимир Зеленський готовий був залишити пост президента

У розмові із західними лідерами Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо це зупинить кровопролиття на території України.

"Я не намагаюся утримати владу. Якщо питання в тому, що я піду, і це зупинить кровопролиття, то я тільки за. Я піду прямо зараз. Я пішов у політику не для цього — і я піду, коли ви скажете, якщо це зупинить війну", — говорив він їм.

Президент України підозрював, що деякі з його зарубіжних співрозмовників просто хотіли, щоб воєнний конфлікт закінчився якнайшвидше, а країна здалася Росії.

"З усіх, хто мені дзвонив, не було жодного, хто вірив, що ми виживемо. Не тому, що не вірили в Україну, а через цю демонізацію лідера РФ — його владу, його філософію, те, як він рекламував міць російської армії", — сказав він.

Дзвінок із Росії

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що вранці 24 лютого надійшов дзвінок із Кремля. Спочатку він не міг взяти себе в руки та відповісти. Телефон задзвонив один раз, потім ще. Після цього він відповів і почув хрипкий голос заступника глави адміністрації Кремля Дмитра Козака. Козак сказав, що українцям настав час здаватися. Єрмак вилаяв Козака і повісив слухавку.

Нагадаємо, 16 серпня Володимир Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про напад РФ. На думку президента, оголошення про плани російського вторгнення викликало б паніку й економічну катастрофу, через що країна поринула б у хаос і стала легкою здобиччю для окупантів.

24 серпня Олексій Данілов заявив, що Путін намагатиметься довести війну до "логічного кінця", оскільки на кону стоїть усе.