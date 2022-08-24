ВС РФ осуществили групповой ракетный удар по военным объектам Миргорода (фото)

По городу, в котором дислоцируется 831-а бригада тактической авиации ВС ВСУ, выпустили крылатые ракеты большой дальности Х-22.

В среду, 24 августа, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Эту информацию подтвердил пресс-центр 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

По данным ведомства, российские оккупанты осуществили групповой удар класса "Воздух-земля" около 11:00 по киевскому времени.

В пресс-центре предполагают, что ВС РФ в направлении Миргорода выпустили крылатые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22.

Подразделение тактической авиации сообщает, что массированный удар был осуществлен по объектам военной инфраструктуры, которые расположены в городе Полтавской области.

"Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрелов. Нелюди, вы будете наказаны и будете отвечать за все причиненное зло!", — продолжили в пресс-центре и добавили, что количество жертв и пострадавших в результате ракетного удара уточняется.

Стоит отметить, что 831-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ дисклоцируется именно в Миргороде.

[ + – ] ВС РФ запустили четыре ракеты Х-22 по военным объектам в Миргороде

Глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин, в свою очередь, сообщил, что в Миргороде было зафиксировано четыре прилета вражеских ракет. Погибших и пострадавших, по его словам, нет.

[ + – ] ВС РФ запустили четыре ракеты Х-22 по военным объектам в Миргороде

Напомним, в среду, 24 августа, ВС РФ осуществили ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Военная администрация сообщала, что оккупанты атаковали объекты инфраструктуры, а в городе после объявления воздушной тревоги были зафиксированы четыре прилета.

Также сообщалось, что 23 августа ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру, выпустив в жилые дома баллистическую ракету "Искандер".