ЗС РФ здійснили груповий ракетний удар по військових об'єктах Миргорода (фото)

По місту, в якому дислокується 831 бригада тактичної авіації ЗС ЗСУ, випустили крилаті ракети великої дальності Х-22.

У середу, 24 серпня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Миргороду Полтавської області. Цю інформацію підтвердив пресцентр 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

За даними відомства, російські окупанти здійснили груповий удар класу "Повітря-земля" приблизно об 11:00 за київським часом.

У пресцентрі припускають, що ЗС РФ у напрямку Миргорода випустили крилаті протикорабельні ракети повітряного базування великої дальності Х-22.

Підрозділ тактичної авіації повідомляє, що масований удар було здійснено по об'єктах військової інфраструктури, які розташовані у місті Полтавській області.

"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідують наслідки обстрілів. Нелюди, ви будете покарані та відповідатимете за все заподіяне зло!" — продовжили в пресцентрі та додали, що кількість жертв і постраждалих унаслідок ракетного удару уточнюється.

Варто зазначити, що 831 бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ дисклокується саме в Миргороді.

[ + – ] ЗС РФ запустили чотири ракети Х-22 по військових об'єктах у Миргороді

Голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін, зі свого боку, повідомив, що в Миргороді було зафіксовано чотири прильоти ворожих ракет. Загиблих і постраждалих, за його словами, немає.

[ + – ] ЗС РФ запустили чотири ракети Х-22 по військових об'єктах у Миргороді

Нагадаємо, у середу, 24 серпня, ЗС РФ здійснили ракетний удар по Миргороду Полтавської області. Військова адміністрація повідомляла, що окупанти атакували об'єкти інфраструктури, а в місті після оголошення повітряної тривоги було зафіксовано чотири прильоти.

Також повідомлялося, що 23 серпня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру, випустивши в житлові будинки балістичну ракету "Іскандер".