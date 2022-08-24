Оккупанты в Херсонской области обустроили пыточные для своих военных, — депутат ОВА (видео)

В подвалы бросают тех, кто пытается дезертировать. Военных переубеждают, чтобы те продолжали воевать и проводят с ними психологические атаки.

В Херсонской области российские командиры обустроили пыточные для своих же военных из-за низкого морального духа. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в интервью "Апострофу".

По его словам, оккупанты в своих военных частях на территории региона обустроили пыточные в подвалах. Туда бросают тех, кто пытается дезертировать, военных переубеждают, чтобы те продолжали воевать. С ними проводят психологические атаки.

Кроме того, Хлань добавил, что дезертирство в российской армии становится массовым явлением.

"Тех, кто пытается дезертировать — а это сегодня массовое явление в армии России — их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих военных, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать", — заявил он.

Напомним, 22 августа в ОК "Юг" рассказали, что украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области. В ведомстве объяснили, что современные контрнаступления заключаются в истощении врага, а "подъема войска и маршевого прохода" по степям Херсонской области ожидать не стоит.

В украинской разведке рассказали, что РФ отправила в оккупированную Луганскую область Росгвардию для отлавливания дезертиров из числа российских военных. Оккупанты будут проверять документы у населения, транспортные средства и прочее.