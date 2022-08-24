Окупанти на Херсонщині облаштували катівні для своїх військових, — депутат ОВА (відео)

У підвали кидають тих, хто намагається дезертирувати. Військових переконують, щоб ті продовжували воювати та проводять із ними психологічні атаки.

У Херсонській області російські командири облаштували катівні для своїх військових через низький моральний дух. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, окупанти у своїх військових частинах на території регіону облаштували катівні у підвалах. Туди кидають тих, хто намагається дезертувати, військових переконують, щоб продовжували воювати. З ними проводять психологічні атаки.

Крім того, Хлань додав, що дезертирство у російській армії стає масовим явищем.

"Тих, хто намагається дезертувати — а це сьогодні масове явище в армії Росії — їх виловлюють та кидають у підвали. Вони вже будують в'язниці та ізоляції для своїх військових, щоб там проводити психологічні атаки та щоб усунути можливість скаржитися родичам та близьким. У них забирають засоби зв'язку та тримають у підвалах, переконуючи, що їм потрібно воювати", — заявив він.

Нагадаємо, 22 серпня в ОК "Південь" розповіли, що українські військові продовжують контрнаступ у Херсонській області. У відомстві пояснили, що сучасні контрнаступи полягають у виснаженні ворога, а "підйому війська та маршового проходу" степами Херсонської області очікувати не варто.

В українській розвідці розповіли, що РФ відправила в окуповану Луганську область Росгвардію для відлову дезертирів з-поміж російських військових. Окупанти перевірятимуть документи у населення, транспортні засоби та інше.