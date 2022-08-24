В армии США испытывают модернизированый ЗРК Patriot: что нового

Изменения затронули интерфейс комплекса, который стал более доступным и понятным для экипажей.

Американская армия начала годичное испытание последней модификации зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Defense Brief.

Начиная с июня 2022 года в испытательном управлении ПВО и противоракетной обороны вместе с Командованием оперативных испытаний армии США проводят испытания ЗРК Patriot. Это первое обновление системы за последние пять лет.

Основные изменение затронули программное и аппаратное обеспечение. Разработчики сделали более удобный интерфейс, чтобы можно было быстрее обучать солдат. Неясно добавили ли в это обновление 3D-интерфейс, над которым работала Raytheon с 2019 года. Он заменял многие пиксельные формы в интерфейсе на трехмерные иконки, которые должны быть знакомы геймерам.

[ + – ] Испытания обновленного ЗРК будут длиться год

Бойцы отмечают, что сейчас управление комплексом стало гораздо проще. Если ранее нужно было запоминать полную базу данных со всеми указаниями, то сейчас достаточно запомнить ключевые слова. Испытания проходят в составе 3-го батальона 6-го испытательного артиллерийского отряда 30-й артиллерийской бригады.

Ныне военные получают прямой опыт взаимодействия с ЗРК Patriot. Проводится симуляция, испытательные запуски ракет, что позволит оценить новое поколение ЗРК.

Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, разработанный в 1980-х годах. Он предназначен для перехвата любых воздушных угроз — самолеты, баллистические ракеты или БПЛА. Он способен работать в любую погоду и среде.

Напомним, эксперты заявляли, что в рамках ленд-лиза Украина может получить ЗРК Patriot.

В феврале Госдеп одобрил продажу пакета модернизации для Patriot на 100 млн долларов Тайваню.