В армії США випробовують модернізований ЗРК Patriot: що нового

Зміни торкнулися інтерфейсу комплексу, який став доступнішим і зрозумілішим для екіпажів.

Американська армія розпочала річне випробування останньої модифікації зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє Defense Brief.

Починаючи з червня 2022 року у випробувальному управлінні ППО та протиракетної оборони разом із Командуванням оперативних випробувань армії США проводять випробування ЗРК Patriot. Це перше оновлення системи протягом останніх п'яти років.

Основні зміни торкнулися програмного та апаратного забезпечення. Розробники зробили зручний інтерфейс, щоб можна було швидше навчати солдатів. Неясно, чи додали в це оновлення 3D-інтерфейс, над яким працювала Raytheon з 2019 року. Він заміняв багато піксельних форм в інтерфейсі на тривимірні іконки, які повинні бути знайомі геймерам.

[ + – ] Випробування оновленого ЗРК триватимуть рік

Бійці зазначають, що зараз управління комплексом стало набагато простіше. Якщо раніше потрібно було запам'ятовувати повну базу даних з усіма вказівками, зараз достатньо запам'ятати ключові слова. Випробування відбуваються у складі 3-го батальйону 6-го випробувального артилерійського загону 30-ї артилерійської бригади.

Нині військові отримують прямий досвід взаємодії із ЗРК Patriot. Проводиться симуляція, випробувальні запуски ракет, що дозволить оцінити нове покоління ЗРК.

Patriot — це американський зенітно-ракетний комплекс, розроблений у 1980-х роках. Він призначений для перехоплення будь-яких повітряних загроз — літаки, балістичні ракети або БПЛА. Він здатний працювати в будь-яку погоду та середовище.

Нагадаємо, експерти заявляли, що в межах ленд-лізу Україна може отримати ЗРК Patriot.

У лютому Держдеп схвалив продаж пакета модернізації для Patriot на 100 млн доларів Тайваню.