Нет ни денег, ни техники, ни еды: российский прапорщик рассказал, почему РФ проиграла войну

По словам Андрея Лаврентьева, техника в армии России — испорченная, поскольку ее не хранят в комплексных зданиях. Руководство не заботиться о военных, еду и воду привозят раз на 10 дней.

Бывший прапорщик, старший техник, 41-летний Андрей Лаврентьев из России рассказал, какая ситуация в российской армии, а также почему не поехал воевать в Украину и почему теперь за это его преследуют власти РФ. Об этом пишет издание "Важные новости".

По словам Лаврентьева, в 2017 году он работал охранником в российской нефтепроводной компании "Транснефть". Впоследствии там объявили, что людей будут сокращать. Прапорщик не стал ждать и решил пойти в военную полицию. Несмотря на требования, туда брали всех, кто окончил 9 классов.

"Я на все это смотрел, а потом еще выявил в моем подразделении одного человека, который вымогал деньги у своего же сослуживца. Донес до командования, но мне только по шапке дали: типа, чего ты прыгаешь выше головы. Ну, я тогда перевелся в бригаду техником и получил там в 2019 году звание прапорщика", — рассказал Лаврентьев.

Он отметил, что техника в армии России — испорченная, поскольку ее не хранят в комплексных зданиях. Поэтому летом она выгорает на солнце.

"Деньги-то есть у страны. То есть взять бы и построить нормальные комплексные здания, чтобы там хранилась техника", — добавил Лаврентьев.

Прапорщик говорит, что в войсках два раза в год проходит перевод техники на летний и на зимний периоды.

"В это время я должен в технике поменять масла, фильтры. Потом приезжает комиссия на проверку. И вот идет командующий 35-й общевойсковой армии города Белогорска Амурской области, заходит в третий минометный взвод третьего батальона, а там стоят три "Урала". Все выкрашены, колеса прям черные, бампер черненый, все бирочки натянуты, алгоритм действий по тревоге — все висит, все замечательно. Генерал говорит: "Вот, командиры, смотрите, как надо, привожу вам в пример командира третьего минометного взвода!" Генерал уходит… Просто поднимаются капоты в этих машинах, а там в одной двигателя нет, в другой радиатора нет, в третьей ТНВД (топливный насос высокого давления) сперли, в каких-то еще аккумуляторы утянули когда-то. Такая клоунада, серьезно вам говорю. Причем этот командир 35-й армии приезжает на служебной Toyota Land Cruiser Prado 120-м японского производства. И мне этот человек орет с трибуны за патриотизм что-то там. А что, дружище, вот, пожалуйста, УАЗ "Патриот", в чем проблема? Садись в него и едь. Потом выходи к трибуне. Говори, как надо защищать родину", — отметил российский прапорщик.

Лаврентьев вспомнил также о 38-летнему Азатбеке Омурбекове, который возглавляет 64-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду из Хабаровского края. У него был водитель, который отвозил его детей в школу и забирал со школы. На школьном автобусе они не ездили, а только на служебном.

"Сам Омурбеков всегда в штабе сидел и выходил только поорать, что что-то ему не понравилось", — рассказал Лаврентьев.

Российский военный Даниил Фролкин рассказал, что полковник Азатбек Омурбеков передавал командованию ложную информацию о несуществующих успехах 64-й мотострелковой бригады на войне в Украине. А также, что всю оккупацию Андреевки в Киевской области командир "просидел в подвале школы", где располагался штаб. За отказ воевать Омурбеков избивал солдат, угрожал им расстрелом. Сослуживцы Фролкина рассказали, что Омурбеков приказывал военным обстреливать гражданские машины и убивать "всех, у кого телефоны найдете".

"Я, когда техником был еще, ушел на выходные, пришел с выходных. У меня три стартера сперли с "Уралов". Подхожу к зампотеху, говорю: "Товарищ полковник, у меня стартера за выходные сперли". — "Ну что, поздравляю тебя, прапорщик Лавреньтев, ты их про*бал". А наряд, заступающий по парку, выходит не с оружием, как раньше, а со штык-ножами. То есть кто-то залез через забор с дробовиком, боец штык-ножом будет от него обороняться?", — говорит прапорщик Лаврентьев.

По его словам, армия РФ построена на фотоотчетах, а также продаже дизтоплива.

"Схема простая: машина оформляется в рейс, но машина никуда не едет. Она уезжает куда-нибудь за часть. Там стоит целый день, вечером заезжает в парк уже полупустая в баке, то есть подматывается счетчик. Дизтопливо это слито. Потом это дизтопливо продается каким-нибудь местным предпринимателям, у которых дизельная техника: у нас в поселке, например, есть китаец, который покупает это топливо. Тоннами дизтопливо так сдается. И с этих денег потом старшины покупают нашивки, шевроны, канцелярию, уборочный инвентарь, запчасти. Потому что просто так запчастей нет в армии вообще. То есть по бумагам армия всем обеспечивается, но на самом деле то обеспечение, которое должно дойти до армии, — оно не доходит", — отметил Лаврентьев.

Он добавил, что российская армия провалила войну в Украине. Товарищ Лаврентьева говорит, что военные РФ ни к чему не готовы — нет нормальной техники, формы и денег. Пищу и воду раз в 10 дней завозят. Военные просто не могу отказаться ехать в Украину, а потом приезжают назад, но уже без ног.

[ + – ] Разбитая российская техника

"Есть у меня один товарищ, который участвовал в событиях еще в 2014 году. Мы с ним на рыбалку ездили, говорили по душам. Он рассказал: "Андрюха, я был в Донецке, в Луганске. Ночью мы переодевались в ополченцев, переходили туда (на территорию Донецкой и Луганской областей), сидели там в окопах". По телевизору в это время говорили: "Российских войск нет. Есть только ополченцы". Рассказывал, что наши переодевались в украинскую форму и совершали диверсии под видом, что их совершают сами украинцы. Ну надо же с чего-то начать было конфликт. Как-то его аргументировать", — рассказал Лаврентьев.

Прапорщик отметил, что не был в военных точках, избегал их.

"В военной полиции мне предлагали в Сирию ехать. Я сказал: "У меня растет ребенок. Я не настолько еще глуп, чтобы туда поехать. Я хочу потанцевать на его свадьбе, погулять, с целыми конечностями". Тем более, это не моя война. У нас разные с ними (сирийцами) языки, разное вероисповедание. А вот если говорить за Украину, то это — родня", — сказал Лаврентьев.

Рапорт об увольнении Лаврентьев подал еще до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"19 сентября 2021 года я поехал на митинг в Хабаровск, поддержать хабаровчан и выступить за честные выборы. Перед выборами они же подачку нам путинскую дали: "Нате вам, вояки, по 15 тысяч, только проголосуйте за кого, вы знаете, надо проголосовать", — говорит прапорщик.

[ + – ] Лаврентьев на митинге Фото: https://istories.media/

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходили выборы в Государственную думу. За несколько недель до выборов Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в среднем по 15 тысяч рублей военным и по 10 тысяч — пенсионерам. 19 сентября по всей стране прошли митинги против масштабных фальсификаций на выборах. В Хабаровском крае к этому моменту жители региона уже второй месяц выходили на массовые протесты против уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора края Сергея Фургала.

"Это все (участие Андрея в протесте, — ред.) дошло до командования. Они начали на меня давить, заворачивать мне гайки: "Раз ты такой дерзкий, готовься в командировку в Беларусь". Но тогда (осенью 2021-го, — ред.) поднималась техника, которая в жизни никогда не выезжала на полигоны. Техника, которая уже колесами вросла в землю, — ее и то выдернули", — отметил Лаврентьев.

Во время совместных военных учений РФ и Беларуси в феврале, российские военные много пили и торговали дизтопливом.

"Я внутри чувствовал, что что-то не то. Вспомнил слова своего товарища, который говорил, что они в 2014 году стояли в Ростове на границе, а ночью переходили туда (в Украину, — ред.). Понял, что и сейчас так будет. Сказал: "Ребята, командировка без меня". И написал рапорт на увольнение. Но людей всячески пытались удержать, рапорта теряли. Не только мой. Говорили мне: "Мы твоего рапорта не видели. Готовься в командировку на убытие". Я отвечал: "Я никуда не поеду". Пишу опять рапорт. Этот рапорт опять теряется. Тогда я уже понял, что они просто будут давить на меня еще больше. Военная полиция подключилась. Написал еще один рапорт и в конце декабря уехал из России в Америку. И не жалею. Ребята из моей части кто болгаркой руку полоснул, чтобы в госпиталь попасть, кто-то срочно искал болячки, чтобы не ехать (на войну, — ред.). Потом товарищ мне передал, что из нашей бригады 20 % осталось: техника разгромлена, целая аллея 200-х", — говорит прапорщик.

После уезда Лаврентьева из РФ в США, против него сфабриковали дело по статье 337 ч. 4 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и объявили в розыск.

"Сейчас я чувствую (от знакомых, — ред.) иногда какую-то агрессию, типа: уехал в Америку, родину предал. Я родину не предавал. Я ее как любил, так и буду любить. Но правящая власть, которая сидит у рычагов родины, — она мне не нравится. Просто людям затмило глаза и разум, что они не видят, что происходит: "Zомби с Vатой в голове", как я их называю", — добавил Лаврентьев.

Он отметил, что пока в РФ не поменяется власть, он туда ни ногой.

"Я за Путина никогда не голосовал. Для меня это человек, который просто хочет удержаться у власти и продвинуть своих олигархов, своих подопечных. На простой народ ему же все равно. "Путин едет по стране на серебряном коне. Путин всем людям поможет, дай ему здоровье, Боже. Всех бандитов перебьет, работягам он нальет. Путин едет по стране, мы по-прежнему в …", — как поет мой любимый музыкант Юрий Шевчук (лидер российской рок-группы ДДТ, — ред.). Недавно даже его привлекли за дискредитацию армии, а Шевчук ведь всегда выступал за мир", — сказал Лаврентьев.

Он добавил, что во время концерта в Уфе Шевчук произнес антивоенную речь и сказал, что "Родина — не жо*а президента, которую надо целовать". За это 16 августа Советский районный суд Уфы признал Юрия Шевчука виновным в публичной "дискредитации" Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Напомним, что РФ за полгода войны потеряла в Украине техники на $16,5 млрд. Самой дорогостоящей потерей для войск РФ стал крейсер "Москва" за $750 млн. На втором месте идет большой десантный самолет Ил-76 за $86 млн.